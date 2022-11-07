‘Basket atalım mı oğlum?’

Magazin dünyasının ünlü isimleri NBA sergisinde buluştu. Hafta sonu Ataşehir'de açılan The NBA Exhibition sergisine katılan ünlüler, burada farklı deneyimler yaşadı. Türkiye'ye ilk kez gelen Larry O'Brien NBA Şampiyonluk Kupası'nın açılışını NBA'in efsanevi oyuncularından Dino Radja, Merve Timurlenk Şehngül ve Selen tamer Lakay ile birlikte yaptı. Radja, yaptığı konuşmada "İstanbul'a daha önce sadece maçlar için gelmiştim. Gezme fırsatı bulamamıştım, bu ziyaretimde gezme şansım oldu ve büyülü bir şehriniz olduğunu söyleyebilirim" dedi. Almeda Abazi Sayışman'ın ise oğluyla basket yarışması yaptı.