Fırat ile Elif arasında ateş bacayı sarıyor!

Dila ise Yılmaz ile masaya oturur fakat ona güvenmez çünkü abisinin görüntülerinin kopyasını bulur. Son anda evet demez ve Yılmaz'ı terk eder. Ancak ondan kurtulduğunu sandığı için yanılır. Yılmaz onu elindeki başka görüntülerle tehdit eder ve evlenmeye zorlar. Perişan bir şekilde eve gelen Dila, annesine bir çocuğu olduğunu açıklar.