Avşar kızından Sanat Müziği ziyafeti

Sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen özel bir kozmetik firmasının gecesinde sahne aldı. Avşar kızı yaklaşık 1000 kişinin katıldığı gecede, iki saat sahnede kaldı. Türk sanat müziği ağırlıklı şarkıların yanı sıra 'Taht Kurmuşsun Kalbime', 'Benim İçin Üzülme', 'Yarabbim Sen Büyüksün', 'Akşam Güneşi' şarkılarını da söyledi. Göğüs ve karın dekolteli elbisesiyle dikkat çeken ünlü sanatçı, hafta sonu İzmir'de konser verecek, sonra ise yeni çıkaracağı single'ın klip ve reklam çekimi için İstanbul'a dönecek.