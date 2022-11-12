‘O fotoğrafı çok ciddiye almayın’

Hande Erçel, önceki gün Bebek'teki bir yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Erçel, çok şık göründüğünü söyleyen gazetecilere, "Bugün toplantımız vardı, beni çok heyecanlandıran bir proje dinledim" dedi. Erçel, "Sevenlerinizle tekrar bir araya mı geleceksiniz?" sorusuna, "Umarım, çok güzel bir proje. İmzalar atılmadı ama konuşma aşamasındayız" diye cevap verdi. Kerem Bürsin'le ilişkilerine tekrar şans verdiği iddialarıyla ilgili ise "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim biliyorsunuz" dedi. Bir mekanda Bürsin'le fotoğraflarının çıktığı hatırlatılan oyuncu "Çok ciddiye almayın" diye karşılık verdi.