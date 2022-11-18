İbrahim Yıldız: Aileme elimde sözleşmeyle gelip ‘Oyuncu oldum’ dedim

Nasılsın? Nasıl gidiyor?

İyiyim. Güzel gidiyor.

Dağhan'a geçelim hemen. Dağhan hor görülen, itilen kakılan bir karakter. Ama başkaldırmaya başladı artık zorba arkadaşlarına. Dağhan'da seni en zorlayan nokta ne oldu?

Aslında beni zorlayan bir taraf söyleyemem. Daha çok işin kolay bir hal aldığı anları söyleyebilirim. Dağhan içine kapanık, sessiz bir tip. Benden çok farklı. Kabuğunu kırıp zorbalığa 'hayır' dediği, bu düzene başkaldırdığı süreçten sonra benim için daha kolay bir hal aldı canlandırmak. Bir güç verdi senaryo.

Herkes bambaşka ama aramızda muhteşem bir uyum var

Set senin için nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz?

Biz çok enerjiğiz İrem. Bu kadar genç insan, hepsi ayrı burç, ayrı karakter… Ama muhteşem bir uyum var aramızda, bir enerji var. Bana bu durum çok farklı geliyor. Kalabalığız ama çok güzel akıyor.