Orhan Kural ruhu Cem Yılmaz’ın peşini bırakmıyor

Prof. Dr. Orhan Kural hayatı boyunca sigarayla savaştı, Cem Yılmaz'ı defalarca "Tütünle mücadelemize zarar veriyor" diyerek savcılığa şikayet etti. Kural, 2020 yılında vefat edince bayrağı, eski adı Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği olan Sarıay Derneği çatısı altındaki dostları devraldı.Dernek, Cem Yılmaz'ı bu kez de Erşan Kuneri dizisinde sigarayı özendirdiği gerekçesiyle savcılığa şikayet etti. Dilekçede, Yılmaz, tüm filmlerinde sigarayı kasti olarak özendirmekle suçlandı ve tütün şirketleriyle gizli anlaşma yapıp yapmadığının tespiti için MASAK raporu alınması talep edildi.