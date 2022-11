‘Çocuğa her gün yeni bir şey yükleniyor’

OyuncuEngin Hepileri, önceki gün oğlu Can ile bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş turuna çıkan ikili, bir oyuncakçıya girdi. Oğlunun televizyonlarda çok görünmesini istemediğini belirten Hepileri, "Bizi fazla tutmadan gönderirseniz mutlu olurum" dedi. Can hakkında da konuşan oyuncu, "İnanılmaz şekilde hızlı büyüyorlar, biz de çok şaşırıyoruz. Her gün yeni bir şeyle geliyor, aramızda 'Çocuğa yeni bir şey yüklendi' diye espri yapıyoruz. İnanın çocukların hızına yetişemiyoruz, maşallah hepsi çok zeki. Şimdi de küplere merak sardı" dedi.