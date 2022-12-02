Yalnız Kurt’ta hedef Yıldırım Tim’i!

Ama Doğan racona uyar. Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır.

Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı izle! ATV ile Yalnız Kurt 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | VİDEO

Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.