10’uncu yıl kutlamasında ‘Birlikte Var Olduk’ mesajı

2012 yılından bu yana Türkiye'nin en çok satan erkek dergisi GQ Türkiye'nin ödül töreni önceki akşam ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Samsung Galaxy ana sponsorluğunda düzenlenen, The Organics by Red Bull lezzetleriyle renklenen gecede; müzik, spor, bilim, moda, sahne-gösteri, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleriyle dikkat çeken isimler ödüllerine kavuştu.Tansel Öngel'in sunduğu gecede Çağlar Çorumlu; Yılın Komedi Oyuncusu seçildi. Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülünün sahibi 'Amadeus' ekibi oldu, Dilan Çiçek Deniz, Tansu Biçer ve Kerem Alışık ekip adına ödüllerini Nurgül Yeşilçay'dan aldı. Yılın Moda Tasarımcısı ödülünü Serhat Işık, derginin genel yayın yönetmeni Derya Gürsel'den, Yılın Sporcusu ödülünü Merve Tuncel, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'ten, Yılın Kadını ödülünü Merve Dizdar, Şükrü Özyıldız'dan aldı. Yılın Ekran Yüzü ödülünü atv dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda rol alan Berk Oktay, Yılın Oyuncusu ödülünü Uraz Kaygılaroğlu aldı. Özel İkon ödülü ise Kenan Doğulu'ya verildi. 10. Yıla Özel Eşitlik Ödülü'nün sahibi ise Giovanni Guidetti oldu.Gecede ödül alan Berk Oktay, rol aldığı 'Bir Küçük Gün Işığı'nın çok iyi gittiğini belirterek, ''İzleyenler sağ olsunlar, bizi destekliyorlar. Her hafta reytingimiz daha da artıyor. Halkımız bizi sevip, evine kabul ettiği için çok mutluyuz'' dedi. 2022 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini söyleyen oyuncu, şöyle devam etti: "2022 yılı benim için muhteşemdi. Çünkü evlendim. Yıldız (Çağrı Atiksoy) hayatımda başıma gelmiş en güzel şey. Yeni yıldan temennim biraz vicdan ve merhamet. Kadına ve canlıya yapılan şiddete hayır diyorum.''