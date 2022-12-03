Bu film çok konuşulur

Çocukların birlik ve beraberliğininanlatıldığıGömü'nün Maceralarıfilminin çekimleritamamlandı.Arnavutköy'de birrestoranda bir arayagelen ekip keyifli,kahkaha dolu birgeceye imza attı.Esprilerin havadauçuştuğu gecede filminbaşrol oyuncusuMuharrem Türkseven"Çok güzel birfilm çektik. Dünyatatlısı bir film oldu.Sadece çocuklar değil yetişkinler deizleyebilir, o kadar keyifli" dedi. YapımcıHakan Bilgin ve eşi Tuğba Tuna Bilginise "Alışılagelmişin dışında bir filmyaptık" yorumunu yaptılar.