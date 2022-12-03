Bu film çok konuşulur

Çocukların birlik ve beraberliğinin
anlatıldığı
Gömü'nün Maceraları
filminin çekimleri
tamamlandı.
Arnavutköy'de bir
restoranda bir araya
gelen ekip keyifli,
kahkaha dolu bir
geceye imza attı.
Esprilerin havada
uçuştuğu gecede filmin
başrol oyuncusu
Muharrem Türkseven
"Çok güzel bir
film çektik. Dünya
tatlısı bir film oldu.
Sadece çocuklar değil yetişkinler de
izleyebilir, o kadar keyifli" dedi. Yapımcı
Hakan Bilgin ve eşi Tuğba Tuna Bilgin
ise "Alışılagelmişin dışında bir film
yaptık" yorumunu yaptılar.