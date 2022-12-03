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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Bu film çok konuşulur

Bu film çok konuşulur
Çocukların birlik ve beraberliğinin anlatıldığı Gömü'nün Maceraları filminin çekimleri tamamlandı. Arnavutköy'de bir restoranda bir araya gelen ekip keyifli, kahkaha dolu bir geceye imza attı. Esprilerin havada uçuştuğu gecede filmin başrol oyuncusu Muharrem Türkseven "Çok güzel bir film çektik. Dünya tatlısı bir film oldu. Sadece çocuklar değil yetişkinler de izleyebilir, o kadar keyifli" dedi. Yapımcı Hakan Bilgin ve eşi Tuğba Tuna Bilgin ise "Alışılagelmişin dışında bir film yaptık" yorumunu yaptılar.
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Bu film çok konuşulur
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