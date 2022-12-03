‘Çocukların tebessümü benim için çok anlamlı’

Çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak ve daha çok kitaba ulaşmalarını sağlamak için hayata geçirilen köy okulları ziyaretleri projesine bu kez ünlü şarkıcı Berkay dahil oldu. D&R'nın projesine destek veren Artvinli sanatçı, Kemalpaşa ilçesindeki köy okullarında okuyan çocuklara kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ile okul kütüphaneleri için yüzlerce kitap hediye edildiği organizasyonda çok mutluydu.Çocuklarla birlikte şarkılar söyleyen Berkay, "Onlların yüzünde tebessüme neden olabilecek bir projenin içinde olmak benim için özel ve anlamlı" dedi. İlk kez bir ünlüyle tanışma fırsatı yakalayan çocuklar, hediyelerini Berkay'dan ve D&R Kurumsal İletişim Direktörü Nalan Demircioğlu Yavuz'dan aldı.