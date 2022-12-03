‘Destan’ Venedik TV Ödülleri’ne aday olan tek Türk dizisi oldu!

atv ekranında büyük ilgi gören yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Destan', 27 farklı ülkeden katılımın gerçekleştiği birçok platformlardan adayların olduğu, dünyanın en iyi TV yapım ve yapımcılarının ağırlandığı Venedik TV Ödülleri kapsamında, En İyi Telenovela kategorisinde aday seçilerek başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan' 31 ülke tarafından satın alınarak uluslararası piyasada başarısını koruyor.

Kaliteli ve olağanüstü başarı gösteren televizyon içeriklerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen, dünya çapındaki televizyon içeriklerini 16 kategori altında değerlendiren Venedik TV Ödülleri yaratıcı ve yüksek kaliteli işlerin uluslararası bağlamda tanınırlığının artmasını sağlamaktadır.