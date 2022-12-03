Kasımı birincilikle kapattı, aralığı birincilikle açtı!

atv, Türkiye'nin en çok izlenen TV kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'nın verilere göre kasım ayını birinci kapatan atv, aralık ayına da birincilikle başladı.1 Aralık günü reyting listesinin ilk iki sırasını yine atv kaptı. 'Esra Erol'da' Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,27 izlenme oranı ve yüzde 28,19 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Programda Hasan, eşi Gülizar'ın 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki Şahin'le kaçtığını söyleyerek herkesi şok etmişti. Gülizar, boşanmak istediğini söylese de Hasan yanaşmamıştı. Gülizar, son olarak çocukları Hasan'a vereceğini, babasına dönmeyeceğini ve Şahin'in babası Bubo'nun yanına gideceğini açıkladı. Şahin'le değil, babasının evinde yaşayacağını söyledi.'Aldatmak' dizisi ise, önceki akşam ekrana gelen yeni bölümüyle en çok izlenen dizi oldu. 'Aldatmak' Tüm Kişiler'de yüzde 6,57 izlenme oranı ve yüzde 15,82 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Dizide, 'Güzide' kızıyla ilgili gerçeği öğrendi.