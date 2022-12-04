Haberler Günaydın Haberleri ATV yine ödüle doymuyor! Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu ve Kardeşlerim’in yıldızları ödülün sahibi oldu!
Giriş Tarihi: 4.12.2022 22:29 Son Güncelleme: 4.12.2022 22:30

ATV yine ödüle doymuyor! Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu ve Kardeşlerim’in yıldızları ödülün sahibi oldu!

Bu yıl 48’incisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nin 2022 adayları kısa süre önce belli oldu. Ödüle bu yıl, yine ATV damga vurdu. ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Kardeşlerim dizisinin iki ünlü yıldızı ödüllerini aldı. İşte ayrıntılar!

ATV yine ödüle doymuyor! Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu ve Kardeşlerim’in yıldızları ödülün sahibi oldu!

ATV, her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllerin sahibi oldu. ATV, ünlü isimleriyle Altın Kelebek Ödülleri'ne yine damga vurdu.

ÖDÜLE ATV DAMGASI!

Birçok ünlü ismin katıldığı gecede Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, ödülleri topladı.

MÜGE ANLI, KENAN İMİRZALIOĞLU VE KARDEŞLERİM'İN YILDIZLARI...

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülünün sahibi olurken Müge Anlı 'En İyi Kadın Sunucu' ödülünü aldı.

"ÇOK UĞURLU GELİYORSUNUZ"

Müge Anlı'ya ödülünü Şansal Büyüka verdi. Müge Anlı konuşmasında, "Herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Şansal abimden bu ikinci aldığım ödül. Çok uğurlu geliyorsunuz. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

EN İYİ ERKEK SUNUCU ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU

'Kim Milyoner Olmak İster' programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise 'En İyi Erkek Sunucu Ödülü'nü aldı.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ ÖDÜLÜ KARDEŞLERİM'İN YILDIZLARININ!

ATV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Kardeşlerim'in iki yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, 'En İyi Dizi Çifti' seçildi.

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ATV yine ödüle doymuyor! Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu ve Kardeşlerim’in yıldızları ödülün sahibi oldu!
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