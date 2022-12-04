ATV yine ödüle doymuyor! Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu ve Kardeşlerim’in yıldızları ödülün sahibi oldu!

ATV, her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllerin sahibi oldu. ATV, ünlü isimleriyle Altın Kelebek Ödülleri'ne yine damga vurdu.

ÖDÜLE ATV DAMGASI!

Birçok ünlü ismin katıldığı gecede Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, ödülleri topladı.

MÜGE ANLI, KENAN İMİRZALIOĞLU VE KARDEŞLERİM'İN YILDIZLARI...

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülünün sahibi olurken Müge Anlı 'En İyi Kadın Sunucu' ödülünü aldı.