Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta fotoğraflar neden gitmiyor? Whatsapp resim indirme başarısız uyarısı

Sosyal medya devlerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor. WhatsApp, bazı mesajlar gönderemeyen kullanıcıların şikayetlerine göre çökmüş durumda. Metin mesajları çalışıyor gibi gözükse de, çeşitli kullanıcı şikayetlerine göre fotoğraflar, videolar ve sesli mesajlar gönderilemiyor. Fotoğrafı indirmek yerine yerine, kullanıcılar sadece "indirme başarısız" mesajını görüyor ve içerik gelmiyor. Aynı hata mesajı, kullanıcıların fotoğrafın tekrar gönderilmesini istemelerini tavsiye ediyor. Ancak bunu yapmak işe yaramıyor ve görüntüler Whatsapp üzerinden gitmiyor.

WHATSAPP GÖRÜNTÜ İNDİRME BAŞARISIZ SORUNU

Peki, Whatsapp neden çöktü? İşte, son dakika detayları...