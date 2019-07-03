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haberi: çöktü mü? Whatsapp'ta fotoğraflar neden gitmiyor? Whatsapp resim indirme başarısız uyarısı

haberi... Dünyanın en popüler uygulamaları, , Facebook ve bu öğleden sonra çöktü. Erişim sorunları 16:49’da başladı ve İngiltere, Avrupa'nın bazı bölgeleri ve ABD’nin bazı eyaletlerindeki kullanıcıları etkiliyor. Whatsapp'ın çökmesi üzerine kullanıcılar, "Whatsapp çöktü mü? Neden Whatsapp'ta fotoğraf ve resim gitmiyor!" gibi soruların cevabını araştırırken, sosyal medyada da konu ile ilgili birçok paylaşım yapıldı. Peki, Whatsapp görüntü ve fotoğraf indirme işlemi başarısız uyarısının sebebi ne? İşte Whatsap erişim problemi ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 3.7.2019 18:10 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 15:37
Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta fotoğraflar neden gitmiyor? Whatsapp resim indirme başarısız uyarısı

Sosyal medya devlerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor. WhatsApp, bazı mesajlar gönderemeyen kullanıcıların şikayetlerine göre çökmüş durumda. Metin mesajları çalışıyor gibi gözükse de, çeşitli kullanıcı şikayetlerine göre fotoğraflar, videolar ve sesli mesajlar gönderilemiyor. Fotoğrafı indirmek yerine yerine, kullanıcılar sadece "indirme başarısız" mesajını görüyor ve içerik gelmiyor. Aynı hata mesajı, kullanıcıların fotoğrafın tekrar gönderilmesini istemelerini tavsiye ediyor. Ancak bunu yapmak işe yaramıyor ve görüntüler Whatsapp üzerinden gitmiyor.

WHATSAPP GÖRÜNTÜ İNDİRME BAŞARISIZ SORUNU

Peki, Whatsapp neden çöktü? İşte, son dakika detayları...

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Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta fotoğraflar neden gitmiyor? Whatsapp resim indirme başarısız uyarısı
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