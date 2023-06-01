T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2022/585

1-AVNİ ÇİFTÇİOĞLU

2-MUSTAFA ÇİFTÇİOĞLU

3-ŞADİYE GÜL

4-ALİ ÇİFTÇİOĞLU

5-CEMİLE TOMBUL

6-DURDANE ÇİFTÇİOĞLU Mersin İli Mut İlçesi Yukarıköselerli Mahallesi, 749 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2.061,56 m²

Toplam Bedeli: 59.264,25 2022/586

1-FATMA KARATAŞ

2-HALİL SERBEST

3-CENNET TÜLÜ

4-DURDU BIYIK

5-DÜRİYE UYSAL

6-EMİNE SERBEST

7-HATİCE KÜÇÜKSARI

8-MAHMUT SERBEST

9- YAŞAK KÖKCE

10-YETER KÜÇÜKSARI Mersin İli Mut İlçesi Sarıveliler Mahallesi, 283 ada 52 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

1.049,27 m²

Toplam Bedeli: 9.044,07 2022/594

1-AYTEN ÖZEL

2-SUZAN PAK Mersin İli Mut İlçesi Çortak Mahallesi, 101 ada 258 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4.086,76 m² ve 446,22m²

Toplam Bedeli:

4.086,76 m²=170.091,89 TL

446,22 m² =18.571,68 TL 2022/595

1-ALİ BAĞ Mersin İli Mut İlçesi Elbeyli Mahallesi, 133 ada 147 ve 148 parselle Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

147 parsel=1.104,26 m²

148 parsel=1.279,63 m²

Toplam Bedeli : 41.114,51 TL 2022/596

1-İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU Mersin İli Mut İlçesi Yukarıköselerli Mahallesi, 371 (if:2681) Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

1.066,60m²

Toplam Bedeli: 23.646,72 TL

2022/600

1-ALİ FİLCAN

2-ALİ TARSUS

3-ALİ FİLCAN

4-AYSEL ŞİMŞEK

5-AYŞE ÖZKAR

6-AYŞE SOYLU

7-DURŞEN KARAMAN

8-EŞE FİLCAN

9-FATMA DEMİR

10-FATMA KARAMAN

11-FATMA ÖZKAR

12-FATMA ŞAHİN

13-FATMA UYKUN

14-FATMA UYKUN

15-GÜLAY ÖZKAR

16-GÜSSÜN TEPE

17-HAVVA FİLCAN

18-İBRAHİMTARSUS

19-KADİR FİLCAN

20-MUSTAFA FİLCAN

21-NECATİ FİLCAN

22-ÖZGÜR FİLCAN

23-SELİME FİLCAN

24-ŞULE ŞAHİN

25-ZAFER FİLCAN

26-ZEHRA ARSLIN

27-ZEYNEP BÜBER Mersin ili Mut ilçesi Elbeyli 133 ada 16 parsel (if:116) Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.636,70 m²

Toplam Bedeli : 39.362,64 TL 2022/604

1-ALİ ÇİFTÇİOĞLU Mersin İli Mut ilçesi Yukarıköselerli 359 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2.082,00m²

Toplam Bedeli : 29.074,04 TL 2022/591

1-İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU Mersin ili Mut ilçesi Yukarıköselerli Mahallesi 372 parsel (if:2679) Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:219,61 m²

Toplam Bedeli : 3.927,87TL 2022/592

1-AYŞE AY

2-AYŞE KOCATÜRK

3-DURMUŞ ALİ AY

4-ELİF BAĞ

5-İSMAİL AY Mersin ili Mut ilçesi Elbeyli Mahallesi, 137 Ada 41 parsel (if:79-80) Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 877,26 m²

Toplam Bedeli :18.755,82 TL 2022/593

1-MUSTAFA AFACAN

2-HACER AFACAN

3-MUSTAFA AFACAN Mersin ili Mut ilçesi Elbeyli Mahallesi, 109 Ada 334 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.098,65 m²

Toplam Bedeli : 45.620,00 TL

2022/601

1-HALİL SELBİ Mersin ili Mut ilçesi Yatırtaş Mahallesi, 195 ada 21 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.543,69 m²

Toplam Bedeli : 48.409,53 TL 2022/602

1-ALİ ÇİFTÇİOĞLU

2-HALİL ÇİFTÇİOĞLU Mersin ili Mut ilçesi Yukarıköselerli Mahallesi, 240 (if:2740) parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.165,00 m²

Toplam Bedeli : 32.213,39 TL 2022/603

1-HALİL RIFAT SÖNMEZ

2-NİHAL VALANDOVA

3-ZUHAL ERKURT Mersin ili Mut ilçesi Elbeyli Mahallesi, 137 ada 49 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 6.589,20 m²

Toplam Bedeli :140.877,10 TL 2022/588

1-HACI SÜLEYMAN SOYLU

2-OSMAN SOYLU Mersin ili Mut ilçesi Elbeyli Mahallesi, 109 ada 214 (if:294)parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:3.559,10 m²

Toplam Bedeli :131.901,58 TL 2022/587

1-EMİNE KÜÇÜKSARI Mersin ili Mut İlçesi Sarıveliler Mahallesi, 283 ada 36 ve 46 parseller Kamulaştırılan kısmın

Yüzölçümü:36 parsel=2.067,57m²

49 parsel=962,40 m²

Toplam Bedeli:

36 parsel=34.611,32TL

46 parsel=10.295,39 TL

2022/589

1-MELTEM KÜÇÜKKESİKBAŞ

2-ZÜFRE KÜÇÜKKESİKBAŞ

3-BERNA KÜÇÜKKESİKBAŞ

4-CİHAN KÜÇÜKKESİKBAN Mersin ili Mut İlçesi Aşağıköselerli Mahallesi, 884 (if:1819) ve 892 (if:1828-1829) parseller Kamulaştırılan kısmın

Yüzölçümü:

884 parsel=2.126,26 m²

892 parsel=3.959,44 m²

Toplam Bedeli:

884 parsel=36.000,90 TL

892 parsel=74.284,80 2022/590

1-AYŞE LEYLA ÇETİN

2-NADİR İNCEL Mersin ili Mut İlçesi Yatırtaş Mahallesi, Deveci Mevkii 158 ada 84 parsel Kamulaştırılan kısmın

Yüzölçümü:975,38m²

Toplam Bedeli:23.457,89TL

2022/597

1-MEHMET ÇELİK Mersin ili Mut İlçesi Elbeyli Mahallesi, 133 ada 139 ve 141 parseller Kamulaştırılan kısmın

Yüzölçümü:

139 parsel=230,16 m²

141 parsel=1.151,62 m²

Toplam Bedeli:

139 parsel=5.048,06 TL

141 parsel=37.001,55 TL

2022/598

1-AYŞE GÜLER

2-MERYEM İĞDE

3-YUSUF KÜÇÜKKESİKBAŞ

4-DURDU ÖZ

5-FARUK KÜÇÜKKESİKBAŞ

6-FATİH KÜÇÜKKESİKBAŞ

7-FATMA KÜÇÜKKESİKBAŞ

8-HAVVA KÜÇÜKKESİKBAŞ

9-HÜSEYİN KÜÇÜKKESİKBAŞ Mersin ili Mut İlçesi Aşağıköselerli Mahallesi, 883 (if:1817) parsel Kamulaştırılan kısmın

Yüzölçümü:1.815,07 m²

Toplam Bedeli:30.623,13 TL

2022/599

1-HALİME PERÇEMLİ Mersin ili Mut İlçesi Yatırtaş Mahallesi, 158 ada 99 parsel Kamulaştırılan kısmın

Yüzölçümü:3.890,73 m²

Toplam Bedeli:144.191,67 TL

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Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.30/09/2022

Basın No: ILN01838285

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