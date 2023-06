İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİ TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması "Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda geçerli tekliflerin içindeki en düşük teklif fiyatı (TFmin) sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda geçerli en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (50) "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıda gösterilmiştir.

A.2.1 Poz No / Poz Adı / Kalite ve Teknik Değer Puanı

(16- ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI) 2 PUAN

(266- GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ÇALIŞIR HALDE TESLİMİ) 7 PUAN

(267- NEM ALMA CİHAZI 20LT/GÜN) 3 PUAN

(406- SIVA ALTI, MİN. 60X60 EBATLARINDA LED Lİ TAVAN ARMATÜRÜ (IŞIK AKISI EN AZ 3300 LM, TÜKETİM DEĞERİ EN FAZLA 36 W OLAN) 3 PUAN

(409- 25W LED SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ) 3 PUAN

(411- 50W LED ARMATÜRE UYGUN 2 SAAT SÜRE AKÜLÜ ACİL AYD. KİTİ) 3 PUAN

(424- OTAMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI 100 --300 KVA) 5 PUAN

(429- 5 ZONE MİKROFON ANONS ÜNİTESİ) 2 PUAN

(430- 5 ZONE ANONS KONTROL ÜNİTESİ) 2 PUAN

(431- DAHİLİ IP SABIT RENKLİ DOME KAMERA) 2 PUAN

(432- HARİCİ IP TİP SABİT RENKLİ KAMERA) 2 PUAN

(434- 22" lcd LED MONİTOR) 3 PUAN

(435- OPERATÖR PC VE İZLEME ÜNİTESİ) 5 PUAN

(438- KİOSK) 3 PUAN

(443- 5X6 NHXMH) 5 PUAN



TOPLAM 50 PUAN



Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puan, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder." Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; "Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri ihaleden sonra EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edilecektir. Puanların eşit olması halinde teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.