Adana'nın damak çatlatan lezzeti! Yüksük çorbası tarifi

Mantı ve nohutun salçalı, baharatlı suyla buluştuğu yüksük çorbası, tek başına bile sofrayı ziyafete dönüştüren doyurucu bir lezzet. Özellikle soğuk günlerde içinizi ısıtacak bu geleneksel çorbayı birkaç basit püf noktasıyla evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:07
YAPILIŞI
Hazırlık süresi: 10 dakika Pişirme süresi: 25 dakika Porsiyon: 5-6 kişilik
Malzemeler
1,5 su bardağı küçük mantı
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
6 su bardağı sıcak su veya et suyu
1 tatlı kaşığı kuru nane
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
Tuz
Servis için limon
Yüksük Çorbası Nasıl Yapılır?
Tereyağını ve sıvı yağı geniş bir tencereye alarak orta ateşte eritin.
Domates ve biber salçasını ekleyin. Salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar yaklaşık 2 dakika karıştırarak kavurun.
Sıcak suyu veya et suyunu yavaşça tencereye ilave edin. Salçanın tamamen çözülmesi için karıştırın ve karışımı kaynamaya bırakın.
Çorba kaynamaya başladığında haşlanmış nohudu ekleyin. Nohutları yaklaşık 5 dakika pişirin.
Küçük mantıları kaynayan çorbaya ilave edin. Mantıların birbirine yapışmaması için ilk birkaç dakika ara sıra karıştırın.
Tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi ekleyin. Mantılar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.
Çorbanın kıvamı çok koyu olursa kontrollü şekilde sıcak su ekleyebilirsiniz. Mantılar tamamen piştiğinde ocağı kapatın ve çorbayı 5 dakika dinlendirin.
Yüksük çorbasını sıcak olarak kaselere alın. Arzuya göre üzerine kuru nane ve pul biber serpip limon suyu ekleyerek servis edin.
Püf Noktaları
Mantıları gereğinden fazla pişirmek dağılmalarına ve çorbanın hamurlaşmasına neden olabilir.
Çorba bekledikçe koyulaşacağı için ilk aşamada kıvamını biraz akışkan bırakabilirsiniz.
Daha yoğun bir lezzet için suyun tamamı veya bir bölümü yerine et suyu kullanabilirsiniz.
Hazır nohut kullanıyorsanız süzüp bol suyla yıkadıktan sonra çorbaya ekleyin.
Çorbayı hemen tüketmeyecekseniz mantıları ayrı haşlayıp servis sırasında çorbaya ilave edebilirsiniz.