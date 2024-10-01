Adeta şifa kaynağı: Tarhana çorbası tarifi

Dört yemek kaşığı toz tarhana

Bir yemek kaşığı kuru nane

Yedi su bardağı su

Bir yemek kaşığı ayçiçek yağı

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir çay kaşığı tuz

Bir diş ezilmiş sarımsak

Yapılışı:

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesi içerisine alın ve üzerine toz nane ve oda sıcaklığında olan iki su bardağı suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımı ile karıştırın.

Tarhana yumuşayana kadar 15 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletin.

Tarhananın yumuşamasını beklerken geniş bir tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyip orta ateşte erimeye bırakın.

Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Yumuşayan tarhana karışmını da içerisine ekleyin ve tuz serpiştirip karıştırın.

Kalan beş su bardağı suyu tencereye ekleyin ve ara ara karıştırın.

Çorba koyulaşana kadar pişirin.

Tarhana çorbanız hazır!