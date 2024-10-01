Adeta şifa kaynağı: Tarhana çorbası tarifi

Anadoludan sofralarınıza gelen ve adeta bir şifa kaynağı olan tarhana çorbası ile karşınızdayız. Verilen ölçüler 6 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Tarhana çorbası, pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave ederek kaynatmanız önerilir. Enfes lezzetli bu çorba tarifini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 01.10.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 08:40

YAPILIŞI

Malzemeler:
Dört yemek kaşığı toz tarhana
Bir yemek kaşığı kuru nane
Yedi su bardağı su
Bir yemek kaşığı ayçiçek yağı
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir çay kaşığı tuz
Bir diş ezilmiş sarımsak
Yapılışı:
Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesi içerisine alın ve üzerine toz nane ve oda sıcaklığında olan iki su bardağı suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımı ile karıştırın.
Tarhana yumuşayana kadar 15 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletin.
Tarhananın yumuşamasını beklerken geniş bir tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyip orta ateşte erimeye bırakın.
Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.
Yumuşayan tarhana karışmını da içerisine ekleyin ve tuz serpiştirip karıştırın.
Kalan beş su bardağı suyu tencereye ekleyin ve ara ara karıştırın.
Çorba koyulaşana kadar pişirin.
Tarhana çorbanız hazır!

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