MALZEMELER

Çorbası için:

Yarım su bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı aşurelik buğday

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

6 su bardağı sıcak su (gerektikçe artırılabilir)

Tuz

Karabiber

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

ANADOLU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1. Bakliyatları hazırlayın.

Nohut ve aşurelik buğdayı bir gece önceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzün. Nohut ve buğdayı ayrı ayrı haşlayarak yumuşamalarını sağlayın. Yeşil mercimeği de ayrı bir tencerede hafifçe haşlayıp süzün.

2. Çorbanın tabanını hazırlayın.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Küçük doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

3. Bakliyatları ekleyin.

Haşlanmış nohut, yeşil mercimek ve buğdayı tencereye alın. Üzerine sıcak suyu ilave ederek yaklaşık 10 dakika kaynatın.

4. Terbiyesini hazırlayın.

Yoğurt, un ve yumurta sarısını bir kasede pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbanın sıcak suyundan bir kepçe alarak terbiyeye yavaşça ekleyin ve karıştırın. Böylece yoğurdun kesilmesini önleyebilirsiniz.

5. Terbiyeyi çorbaya ekleyin.

Hazırladığınız terbiyeyi yavaşça tencereye dökün ve sürekli karıştırın. Kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirin. Tuz ve karabiberini ekleyin.

6. Üzeri için sosunu hazırlayın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin. Kuru nane ve pul biberi ekleyerek kısa süre kızdırın. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak servis edin.