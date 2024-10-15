Anadolu kokan enfes lezzet: Ezogelin çorbası tarifi

Malzemeler:
İki çay bardağı kırmızı mercimek
Üç yemek kaşığı pirin.
İki yemek kaşığı bulgur
Bir adet kuru soğan
Bir tatlı kaşığı domates salçası
Bir yemek kaşığı tereyağı
Dokuz su bardağı sıcak su
Bir tatlı kaşığı nane
Bir tatlı kaşığı tuz
Servis için:
Yarım limon suyu
Bir tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı:
Sıcak suyu geniş bir tencere içerisine ekleyin ve kaynatın. Yıkayıp süzmüş olduğunuz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği de içerisine aktarın.
Üç yemek kaşığı pirinç, iki yemek kaşığı bulgur ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencerenin içine ilave edin.
Kırmızı mercimekler yumuşayana kadar (yaklaşık 35 dakika) pişirin.
Ayrı bir tavanın içine bir yemek kaşığı tereyağını atın ve eritin.
Üzerine bir adet küp küp doğramış olduğumuz soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın.
Bir tatlı kaşığı naneyi ekleyin ve yaklaşık 2 dakika daha kavurun.
Sos kavrulduğunda ocaktan alın ve bakliyatların kaynamış olduğu tencereye ekleyin.
Hızlı bir şekilde karıştırdığınız çorbayı yaklaşık 10 dakika daha pişirin.
Ezogelin çorbanız hazır! Dilerseniz servis ederken limon suyu ve pul biber ekleyebilirsiniz.