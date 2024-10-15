Anadolu kokan enfes lezzet: Ezogelin çorbası tarifi

İki çay bardağı kırmızı mercimek

Üç yemek kaşığı pirin.

İki yemek kaşığı bulgur

Bir adet kuru soğan

Bir tatlı kaşığı domates salçası

Bir yemek kaşığı tereyağı

Dokuz su bardağı sıcak su

Bir tatlı kaşığı nane

Bir tatlı kaşığı tuz

Servis için:

Yarım limon suyu

Bir tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı:

Sıcak suyu geniş bir tencere içerisine ekleyin ve kaynatın. Yıkayıp süzmüş olduğunuz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği de içerisine aktarın.

Üç yemek kaşığı pirinç, iki yemek kaşığı bulgur ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencerenin içine ilave edin.

Kırmızı mercimekler yumuşayana kadar (yaklaşık 35 dakika) pişirin.

Ayrı bir tavanın içine bir yemek kaşığı tereyağını atın ve eritin.

Üzerine bir adet küp küp doğramış olduğumuz soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın.

Bir tatlı kaşığı naneyi ekleyin ve yaklaşık 2 dakika daha kavurun.

Sos kavrulduğunda ocaktan alın ve bakliyatların kaynamış olduğu tencereye ekleyin.

Hızlı bir şekilde karıştırdığınız çorbayı yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Ezogelin çorbanız hazır! Dilerseniz servis ederken limon suyu ve pul biber ekleyebilirsiniz.