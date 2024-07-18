Anadolu kokan tarif: Tarhana çorbası

Buram buram Anadolu kokan tarhananın faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk algınlığı önleyen ve sindirim sistemine iyi gelen bu tarif adeta doğal bir bağışıklık güçlendiricidir. Bazı bölgelerde kahvaltıda bile tercih edilen bu çorba tarifini sizler de istediğiniz öğünde tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 18.07.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 08:20
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • Dört yemek kaşığı toz tarhana
  • Bir yemek kaşığı kuru nane
  • Yedi su bardağı su
  • Bir yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • Bir yemek kaşığı tereyağı
  • Bir yemek kaşığı domates salçası
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Bir diş ezilmiş sarımsak

YAPILIŞI

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesi içerisine dökün.
Üzerine toz nane ve oda sıcaklığında iki su bardağı suyu ekleyin.
Tarhana yumuşayana kadar oda sıcaklığında bekletin.
Tarhana yumuşayana kadar geniş bir tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin ve orta ateşte eritmeye başlayın.
Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurun.
Yumuşamış olan tarhana karışımını ekleyip üzerine tuzu ilave edin ve karıştırın.
Beş su bardağı suyu tencereye dökün.
Ara ara karıştırarak çorba koyulaşana kadar pişirin.
Çorbayı sıcakken servis etmeniz tavsiye edilir.
Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketmek istediğinizde üzerine su ilave etmeniz önerilir.

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