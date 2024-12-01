Anadolu'dan sofralara enfes lezzet: Yayla çorbası tarifi...

Malzemeler:

İki su bardağı yoğurt

İki yemek kaşığı tereyağı

1.5 yemek kaşığı tepeleme un

İki çay kaşığı tuz

İki yemek kaşığı limon suyu

Bir adet yumurta sarısı

Bir tatlı kaşığı pul biber

Altı su bardağı su

Bir çay bardağı pirinç

İki yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı kuru nane

Yapılışı:

İlk olarak pişireceğiniz tencerenin içerisine iki su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Bir adet yumurtanın sarısını da karışımın içerisine ekleyip karıştırmaya devam edin.

Altı su bardağı soğuk suyu da ilave ettikten sonra orta ateşte kaynamaya bırakın.

Çorba kaynamaya başladığında ise yıkayıp süzmüş olduğunuz bir çay bardağı pirinci ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın.

Çorba kaynarken ayrı bir tavada ikişer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.

Bir yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip ocaktan alın.

Tuzu da ekledikten sonra dilerseniz üzerine pul biber ekleyip servis edebilirsiniz.

Yayla çorbanız hazır!