Anadoludan sofralarınıza: Yayla çorbası tarifi

Bir yumurta sarısını da karışımın üzerine ekledikten sonra tekrar karıştırın.

6 su bardağı soğuk suyu üzerine ilave edin ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Çorbanız kaynamaya başladığında yıkayıp süzmüş olduğunuz bir çay bardağı pirinci ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın.

Bu esnada ayrı bir tavada ikişer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.

Bir yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Hazırlamış olduğunuz yağı kaynamakta olan çorbanı üzerine döküp ardından pul biber ve tuz ekleyin.

Güzel bir şekilde karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Çorbayı pişireceğiniz tencereye iki su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un ve iki yemek kaşığı limon suyunu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.