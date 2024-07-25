Anadoludan sofralarınıza: Yayla çorbası tarifi

Anadolunun geleneksel çorbalarından biri olan yayla çorbası, kahvaltıdan akşam yemeğine günün her saati tüketilebiliyor. Bu çorbayı tükettiğinizde nanenin ferahlığını yaşayacağınıza eminiz. İşte o ferahlığı ve lezzeti ile bir kase içtikten sonra ikinciyi isteyeceğiniz çorba tarifi...

Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:49
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • İki su bardağı yoğurt
  • İki yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 yemek kaşığı tepeleme un
  • İki çay kaşığı tuz
  • İki yemek kaşığı limon suyu
  • Bir adet yumurta sarısı
  • Bir tatlı kaşığı pul biber
  • Altı su bardağı su
  • Bir çay bardağı pirinç
  • İki yemek kaşığı zeytinyağı
  • Bir yemek kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Çorbayı pişireceğiniz tencereye iki su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un ve iki yemek kaşığı limon suyunu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Bir yumurta sarısını da karışımın üzerine ekledikten sonra tekrar karıştırın.
6 su bardağı soğuk suyu üzerine ilave edin ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
Çorbanız kaynamaya başladığında yıkayıp süzmüş olduğunuz bir çay bardağı pirinci ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın.
Bu esnada ayrı bir tavada ikişer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.
Bir yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Hazırlamış olduğunuz yağı kaynamakta olan çorbanı üzerine döküp ardından pul biber ve tuz ekleyin.
Güzel bir şekilde karıştırın ve ocağın altını kapatın.

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