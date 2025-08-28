Anadolu’nun gizli lezzeti! Sakala çarpan çorbası tarifiyle sofralar şenleniyor

Çorbayı kaynat: Tencereye 6 su bardağı su koy, kaynayınca haşlanmış mercimekleri ekle. Ardından erişteleri de içine at. Orta ateşte erişteler yumuşayana kadar pişir.

Sosu hazırla:

Tavada soğanı ince doğrayıp tereyağı ve zeytinyağında kavur. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar çevir. Sonra nane ve pul biber ekle.