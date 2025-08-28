Anadolu’nun gizli lezzeti! Sakala çarpan çorbası tarifiyle sofralar şenleniyor

Anadolu mutfağının en şaşırtıcı lezzetlerinden biri olan ‘Sakala Çarpan Çorbası’nı daha önce hiç denemediysen çok şey kaçırıyorsun! Hem doyurucu, hem besleyici hem de pratik bu tarif, hazır erişte ile öyle kolay hazırlanıyor ki mutfakta geçirdiğin zamana bile şaşıracaksın. Sofraya geldiğinde mis gibi kokusuyla herkesi mest eden bu çorbanın adını duyunca bile merak edeceksin!

Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:46

YAPILIŞI

Malzemeler

  • 1 su bardağı yeşil mercimek

  • 1 su bardağı erişte (ince kesilmiş, tercihen ev eriştesi)

  • 1 adet orta boy soğan

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • Tuz

  • 6 su bardağı su veya et/tavuk suyu

Yapılışı

  1. Mercimeği haşla:
    Yeşil mercimeği 10–15 dakika haşla, suyunu süz.

  2. Çorbayı kaynat:
    Tencereye 6 su bardağı su koy, kaynayınca haşlanmış mercimekleri ekle. Ardından erişteleri de içine at. Orta ateşte erişteler yumuşayana kadar pişir.

  3. Sosu hazırla:
    Tavada soğanı ince doğrayıp tereyağı ve zeytinyağında kavur. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar çevir. Sonra nane ve pul biber ekle.

  4. Birleştir:
    Hazırladığın sosu çorbaya ekle, tuzunu ayarla. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan al.

Servis

Üzerine isteğe göre kızdırılmış naneli yağ gezdirerek, yanında limonla servis edebilirsin 🍋.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?