Anadolu’nun gizli lezzeti! Sakala çarpan çorbası tarifiyle sofralar şenleniyor

Malzemeler
1 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı erişte (ince kesilmiş, tercihen ev eriştesi)
1 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pul biber
Tuz
6 su bardağı su veya et/tavuk suyu
Mercimeği haşla:
Yeşil mercimeği 10–15 dakika haşla, suyunu süz.
Çorbayı kaynat:
Tencereye 6 su bardağı su koy, kaynayınca haşlanmış mercimekleri ekle. Ardından erişteleri de içine at. Orta ateşte erişteler yumuşayana kadar pişir.
Sosu hazırla:
Tavada soğanı ince doğrayıp tereyağı ve zeytinyağında kavur. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar çevir. Sonra nane ve pul biber ekle.
Birleştir:
Hazırladığın sosu çorbaya ekle, tuzunu ayarla. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan al.
Üzerine isteğe göre kızdırılmış naneli yağ gezdirerek, yanında limonla servis edebilirsin 🍋.