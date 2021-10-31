Arabaşı çorbası tarifi: Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Arabaşı çorbası yöresel bir tarif olduğu için damak zevkine göre değişiklik göstermektedir. İçine koyacağınız baharatları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Tavuk olarak göğüs eti yerine isterseniz but kullanabilirsiniz.