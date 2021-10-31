Arabaşı çorbası tarifi: Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
Arabaşı çorbası tarifi birçok çorba tarifinden farklı olarak içinde hamur bulunduruyor. Yöresel lezzetler içinde bulunan arabaşı çorbası herkes tarafından bilinmiyor ancak farklı tarifleri denemek isteyenlerin vazgeçilmezi halini alıyor. Arabaşı çorbası malzemeleri ve yapılışı dikkatli incelendiğinde kolayca yapılacak tariflerden biridir. İşte arabaşı çorbası tarifi ve malzemeleri.
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:47Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:47
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Çorba için;
2 adet tavuk göğüs
7 su bardağı su
2 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı margarin
1 yemek kaşığı un
Nane, pul biber, tuz
Hamur için;
7 su bardağı su
2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
Arabaşı çorbası yöresel bir tarif olduğu için damak zevkine göre değişiklik göstermektedir. İçine koyacağınız baharatları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Tavuk olarak göğüs eti yerine isterseniz but kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Çorbanızı yapmaya önce tavuğu haşlayarak başlayın. Tavuğunuzu derin bir tencereye alıp bol suda haşlayın.
7 su bardağı suyunuzu eklediğiniz tencerenizin içine tavuklarınızı koyup ocağa alın ve haşlamaya başlayın.
Tavuğunuz haşlandıktan sonra suyun içinden alın ve soğumaya bırakın.
Tavuğunuz soğurken bir tavada tereyağınızı eritin ve içine yanmaması için çok az sıvı yağ koyun.
Yağınız ısındıktan sonra 1 yemek kaşığı unu ekleyin ve kavurun. Unun kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra 2 yemek kaşığı salçanızı ve baharatlarınızı de ekleyip beraber kavurun.
İyice kavrulduğundan emin olduktan sonra tavuk suyu olan tencerenin içine koyun ve sürekli karıştırarak kıvam almasını bekleyin.
Çorbanız kıvam aldıktan sonra soğumuş ve didiklenmiş tavuklarınızı da içine koyun ve kaynatın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatın. Çorbanız hazır.
Çorbanızı yaptıktan sonra bu yöresel yemekle beraber yenen hamuru hazırlayın.
Hamur için öncelikle bir tencereye 4 su bardağı suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca içine tuzu ekleyin.
Bir kapta unu ve tarifte kalan suyu koyup iyice çırpın. Cıvık bir hamur karışımı elde edeceksiniz. Bu hamur karışımınızı kaynayan suya yavaş yavaş dökün muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
Burada dikkat etmeniz gereken nokta sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirmek. Ortalama 15 dakika boyunca karıştırarak pişirin.
Hamurunuz hazır olduktan sonra fırın tepsisine hamurunuzu dökün ve ilk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına koyun ve iyice soğuyup sertleşene kadar bekleyin.
Buzdolabından aldığınız hamurunuzu kare dilimler halinde kesip çorbanızın yanında servis edebilirsiniz.