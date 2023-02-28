Bal kabağı çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak enfes bir lezzet! Tadına doyamayacaksınız...
Kış mevsiminin vazgeçilmez besinlerinden biri olan bal kabağı oldukça sağlıklı bir gıdadır. Özellikle de bağışıklık sistemini güçlendirmede ve bağırsak sorunlarını gidermede çok başarılı bir sebzedir. Şimdi sizlere vereceğimiz bu enfes tarifle, bal kabağı çorbasının tadına doyamayacaksınız. İşte tam ölçülü tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:30Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 09:30
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
28 kcal
MALZEMELER
1 adet kuru soğan
1 dilim bal kabağı
1 adet patates
2 adet havuç
Tuz ,karabiber
1 yemek kaşığı tereyağı
Krema
YAPILIŞI
Tencerenin içerisine sıvı yağ ile kuru soğanı alın. Güzelce kavurun.
Yumuşadıktan sonra, balkabağı,havuç ,patatesi ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Sonrasında üzerine su ilave edin.
Ardından tuz ,karabiber ,tereyağı ekleyip kaynamaya bırakın.