Bal kabağı çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak enfes bir lezzet! Tadına doyamayacaksınız...

Kış mevsiminin vazgeçilmez besinlerinden biri olan bal kabağı oldukça sağlıklı bir gıdadır. Özellikle de bağışıklık sistemini güçlendirmede ve bağırsak sorunlarını gidermede çok başarılı bir sebzedir. Şimdi sizlere vereceğimiz bu enfes tarifle, bal kabağı çorbasının tadına doyamayacaksınız. İşte tam ölçülü tarifin detayları...

Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 09:30
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 28 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet kuru soğan
  • 1 dilim bal kabağı
  • 1 adet patates
  • 2 adet havuç
  • Tuz ,karabiber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Krema

YAPILIŞI

  1. Tencerenin içerisine sıvı yağ ile kuru soğanı alın. Güzelce kavurun.
  2. Yumuşadıktan sonra, balkabağı,havuç ,patatesi ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Sonrasında üzerine su ilave edin.
  3. Ardından tuz ,karabiber ,tereyağı ekleyip kaynamaya bırakın.
  4. Sonra blenderdan geçirin.
  5. Son olarak ise krema ile sunuma hazırlayın.
  6. Bal kabağı çorbamız hazır. Herkese afiyet olsun!

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