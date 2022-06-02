Balkanlardan gelen mutfakları şenlendiren enfes bir lezzet: Bulgaristan usulü patates çorbası tarifi

Balkanların eşsiz çorbalarından biri olan bu yemek hafifliği ve lezzetiyle masalarınızı şenlendirecek. Yaz aylarında çorba içilmez diyenler bu çorbayı soğukta içebilir. Hem doyurucu hem de içinizi ferahlatacak bu çorbayı denemeyen kalmasın!

Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 09:22
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • 5 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • Yarım su bardağı şehriye
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Dereotu

Terbiyesi için:

  • 2 adet yumurta sarısı
  • 4 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI

  1. Bir tencerenin yarısına kadar su doldurun. İçine tuz ilave edin, kaynayana kadar bekleyin.
  2. Patatesleri, havucu ve soğanları küp küp doğrayın.
  3. Su kaynadıktan sonra, patatesleri ve havuçları kaynayan suyun için atın.
  4. 25-30 dakika kadar yumuşayana kadar bekleyin.
  5. Patatesler yumuşadıktan sonra sıvı yağımızı ve tel şehriyeyi ilave ediyoruz ve daha 3-4 dakika haşlıyoruz.
  6. Son olarak terbiye malzemelerini iyice çırpıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Üzerini dereotu ve limon sıkıyoruz.
  7. Çorbamız servise hazır. Herkese afiyet olsun!

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