Balkanlardan gelen mutfakları şenlendiren enfes bir lezzet: Bulgaristan usulü patates çorbası tarifi
Balkanların eşsiz çorbalarından biri olan bu yemek hafifliği ve lezzetiyle masalarınızı şenlendirecek. Yaz aylarında çorba içilmez diyenler bu çorbayı soğukta içebilir. Hem doyurucu hem de içinizi ferahlatacak bu çorbayı denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:21Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 09:22
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
5 adet patates
1 adet havuç
1 adet soğan
Yarım su bardağı şehriye
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pul biber
Dereotu
Terbiyesi için:
2 adet yumurta sarısı
4 yemek kaşığı yoğurt
YAPILIŞI
Bir tencerenin yarısına kadar su doldurun. İçine tuz ilave edin, kaynayana kadar bekleyin.
Patatesleri, havucu ve soğanları küp küp doğrayın.
Su kaynadıktan sonra, patatesleri ve havuçları kaynayan suyun için atın.
25-30 dakika kadar yumuşayana kadar bekleyin.
Patatesler yumuşadıktan sonra sıvı yağımızı ve tel şehriyeyi ilave ediyoruz ve daha 3-4 dakika haşlıyoruz.
Son olarak terbiye malzemelerini iyice çırpıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Üzerini dereotu ve limon sıkıyoruz.