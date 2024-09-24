Her kaşığı adeta şifa dolu: Kabak çorbası tarifi

İki yemek kaşığı orta boy kabak

Bir yemek kaşığı tereyağı

İki yemek kaşığı tepeleme un

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Dört su bardağı sıcak su

Üç su bardağı süt

3-4 dal dereotu

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı kuru nane

Üzeri için:

Bir yemek kaşığı toz kırmızı biber

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Tereyağı ve zeytinyağını tencerenin içerisine alın ve üzerine unu ekleyin. Un pembeleşip kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavurduğunuz una bir çırpma teli ile hızlı bir şekilde karıştırarak sütü yavaş yavaş içine ekleyin. (Topaklanmamasına özen gösterin.)

Suyunu da ekledikten sonra kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.

İnce ince doğranmış olan kabakları içine atın ve yumuşayana kadar pişirin.

Kabaklar yumuşadığında ocaktan alın ve bir blender yardımı ile pürüzsüz bir kıvam elde edin.

İçine baharatları ve ince bir şekilde doğradığınız dereotunu da ekleyip karıştırın.

Kabak çorbanız hazır!

Dilerseniz servis ederken üzerine dereotu ve toz kırmızı biber ekleyebilirsiniz.