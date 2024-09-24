Her kaşığı adeta şifa dolu: Kabak çorbası tarifi

Kabak, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve lif kaynağı olduğundan sağlık için faydaları saymakla bitmez. Havaların soğuması ile birlikte oluşabilecek hastalıkları önlemek adına her kaşığı adeta şifa olan kabak çorbası tarifini deneyebilirsiniz. Sizler için derlemiş olduğumuz bu tarif 5 kişilik ölçüler ile yazılmıştır. 20 dakikada hazır olan enfes lezzetli kabak çorbasını deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 24.09.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:56

YAPILIŞI

Malzemeler:
İki yemek kaşığı orta boy kabak
Bir yemek kaşığı tereyağı
İki yemek kaşığı tepeleme un
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Dört su bardağı sıcak su
Üç su bardağı süt
3-4 dal dereotu
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı kuru nane
Üzeri için:
Bir yemek kaşığı toz kırmızı biber
Bir yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Tereyağı ve zeytinyağını tencerenin içerisine alın ve üzerine unu ekleyin. Un pembeleşip kokusu çıkana kadar kavurun.
Kavurduğunuz una bir çırpma teli ile hızlı bir şekilde karıştırarak sütü yavaş yavaş içine ekleyin. (Topaklanmamasına özen gösterin.)
Suyunu da ekledikten sonra kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.
İnce ince doğranmış olan kabakları içine atın ve yumuşayana kadar pişirin.
Kabaklar yumuşadığında ocaktan alın ve bir blender yardımı ile pürüzsüz bir kıvam elde edin.
İçine baharatları ve ince bir şekilde doğradığınız dereotunu da ekleyip karıştırın.
Kabak çorbanız hazır!
Dilerseniz servis ederken üzerine dereotu ve toz kırmızı biber ekleyebilirsiniz.

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