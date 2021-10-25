Brokoli Çorbası Tarifi: Brokoli Çorbası Nasıl Yapılır?
Toplumsal olarak büyük bir kesimimiz damak tadımıza çok uymadığını düşünür brokolinin. Brokoli çorbası tarifi bu tabuları yıkmanız için geldi. Aslında mutfağımızda sıkça tercih edilen sebzelerden olmasa da özellikle sağlık açısından çok yararlı ve çok lezzetli bir sebze olduğunu söylemek mümkün. Hem lezzeti ile sizi büyüleyecek hem de vejetaryenlerin da dostu olacak bir çorba ile karşınızdayız. Peki, her yerden birden çok tarifi bulunan brokoli çorbası tarifinin dikkat edilmesi gereken noktaları nelerdir? Öncelikle dikkat etmeniz gereken brokoli çorbası nasıl yapılır kısmının püf noktaları.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:30Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 10:30
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Yarım kilo brokoli
1 adet havuç
1 adet patates
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı margarin
1 yemek kaşığı un
Tuz
AŞÇININ NOTU
İsteğe bağlı olarak çorbanızın içine 1 adet orta boy soğan kullanarak farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Soğan kullanacaksanız eğer tarif detaylarını aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Özel bir işlem yapılması gerekmemektedir.
YAPILIŞI
Bu tarifte öncelikle dikkat etmeniz gereken püf nokta, kullanacağınız sütün ve margarinin oda sıcaklığında olması gerekliliğidir. Şimdi, brokoli çorbası tarifinin detaylarına geçelim.
Brokoli çorbanızın yapımı için öncelikle yarım kilo brokolinizi temizleyip küçük küçük doğrayın.
Havucunuzu ve patatesinizi de küçük parçalara ayırın. Brokoli, havuç ve patatesi bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su koyup haşlamaya başlayın.
Sebzeleriniz haşlanırken bir tencerede 2 yemek kaşığı margarini eritin ve üzerine unu koyup 2 dakika kadar unu kavurun.
Ununuzu kavurduktan sonra üzerine ayırdığınız 2 bardak sütünüzü çok yavaş ve durmadan karıştırarak ekleyiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sütünüzü azar azar eklemek olacak çünkü ununuzun topaklanmaması lazım.
Haşladığınız ve yumuşayan sebzelerinizi ocaktan alın fakat suyunu dökmeyin. Suyunu çorbanızda kullanacaksınız.
Sütlü karışımınızın olduğu tencereye sebzelerinizin tamamını alın ve haşlama suyundan da 2 su bardağı kadar ekleyin.
Çorbanızın hepsi bir tencereye alındıktan sonra blender ile tüm sebzelerinizi ezin.
Tencere içinde tüm sebzelerinizi ezdikten sonra karıştırarak çorbanızı pişirin.
Kaynamaya başlayan çorbanıza tuzunu ve istediğiniz baharatı ekleyerek ocaktan alın.