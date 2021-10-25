Brokoli Çorbası Tarifi: Brokoli Çorbası Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

İsteğe bağlı olarak çorbanızın içine 1 adet orta boy soğan kullanarak farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Soğan kullanacaksanız eğer tarif detaylarını aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Özel bir işlem yapılması gerekmemektedir.