Düğün Çorbası Tarifi: Düğün Çorbası Nasıl Yapılır?

Ne kadar adından ana yemek olarak bahsetmek mümkün olsa da bu tarif aslında etli bir çorbanın tarifi. Düğün çorbası tarifi içinde et bulundurması ve yoğurtlu olması ile şifalı çorba olarak geçen çorbalardan biridir aslında. Düğün çorbası nasıl yapılır sorusunun detaylarına geçmeden önce bu çorbanın yöresel bir çorba olduğunu unutmamak gerekir. Yöresel bir tarif olduğu için de yapımında kullanılan malzemeler de değişiklik göstermektedir. Düğün çorbası malzemeleri o yüzden aslında içine konulan bazı malzemelerde ve aradığınızda tariflerde değişiklik göstermektedir. Genel olarak lezzetini tutturmak herkes için zor bir çorba olsa da bir kere denedikten sonra lezzetine vurulacaksınız. Düğün çorbası yapılışı detaylarına geçerken size vereceğimiz püf noktalara dikkat etmeyi unutmayınız.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 08:49
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 45 dakika

MALZEMELER

  • 300 gram kuşbaşı doğranmış kuzu eti
  • 5 su bardağı sıcak su
  • 1 adet soğan
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Tuz

Üzeri için;

  • Sıvı yağ
  • Kırmızı pul biber

AŞÇININ NOTU

Düğün çorbası tarifi tercihe göre kıyma ile de yapılmaktadır.

YAPILIŞI

  • Düğün çorbanızın yapılışına ilk önce etinizi haşlayarak başlayın. Etinizi tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Etinizi haşlamaya başlayın.
  • Etiniz haşlandıktan sonra sudan alınız ve etinizi soğumaya bırakınız. Etinizi haşladığınız sudan 1 su bardağı ayırınız. Terbiyesinde kullanılacaktır.
  • Etiniz soğuduktan sonra tiftikleyiniz.
  • Çorbanızı yapacağınız tencereye yarım çay bardağı sıvı yağınızı ekleyip ısıtınız.
  • Soğanlarınızı yemeklik doğrayıp yağın üzerine ekleyip kavurunuz.
  • Etleriniz kavrulduktan sonra tiftiklediğiniz etleri de üzerine ekleyiniz hepsini 5 dakika kavurunuz.
  • Tüm malzemelerinizi kavurduktan sonra üzerine 5 su bardağı sıcak suyunuzu da ekleyip pişirmeye bırakınız.
  • Çorbanız pişerken terbiyesini hazırlayınız. Terbiyesi için bir kabın içine unu, yoğurdu ve yumurta sarısını koyup pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Hazırladığınız karışıma etinizin kaynayan suyundan ayırdığınız 1 su bardağı et suyunu ekleyip hızlıca karıştırınız. Terbiyeniz ılısın.
  • Terbiyeniz hazır olduktan sonra kaynayan çorbanızın içine çok yavaş bir şekilde dökerek birleştirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta özellikle terbiyesini çok yavaş bir şekilde dökmeniz gerektiği. Eğer terbiyesini hızlı şekilde dökerseniz içinde yoğurt olduğu için terbiyeniz kesilecektir. Yavaş dökünüz ve terbiyenizi dökerken hep hızlıca karıştırınız.
  • Çorbanız ve terbiye birleştikten sonra 2 taşım kaynatıp kapatınız.
  • Çorbanızı servis etmeden önce yağ ve pul biberi yakıp üzerine döküp servis edebilirsiniz.

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