Erişteli mercimek çorbası tarifi: Tadına doyum olmayan enfes bir lezzet! Bir lokması tok tutmaya yetiyor...

Mercimek ve eriştenin birleşimiyle ortaya çıkan bu eşsiz lezzet adeta midelerinizde şölen yaratacak. Hem doyurucu hem de yapımı pratik olan bu çorbanın tadına doyamayacaksınız. Ayrıca içerdiği vitaminler sayesinde vücudunuzun şifa bulmasına yardımcı olacak. İşte erişteli mercimek çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 17.02.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 08:50
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 188 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı erişte
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 8 su bardağı et suyu
  • Tuz
  • Pul biber
  • Nane
  • Karabiber

YAPILIŞI

  1. Yeşil mercimekleri 20 dakika kadar haşlayın ardından güzelce suyunu süzün.
  2. Daha sonra bir tencereye sıvı yağı koyun.
  3. İçerisine küp küp doğradığımız soğanları koyup, pembeleşene kadar kavurun.
  4. Ardından salça ilave edin, sonrasında azar azar et suyunu ekleyin.
  5. Kaynayan suya 20 dakika kaynatmış olduğunuz mercimekleri ve erişteleri ekleyin.
  6. Tuzunu ve baharatını damak tadımıza göre ayarlayın.
  7. Erişteler iyice pişene kadar kaynatmaya devam edin. Herkese afiyet olsun!

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