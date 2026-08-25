Evde Fransız restoranı lezzeti: Bu soğan çorbasını mutlaka deneyin

MALZEMELER

4 büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, kıvam için)

1 litre et suyu veya tavuk suyu

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kekik

1 defne yaprağı

Tuz, karabiber

Servis için:

4 dilim baget ekmeği

100–150 g rendelenmiş kaşar

YAPILIŞI

Soğanları ince yarım ay şeklinde doğrayın.

Tereyağı ve zeytinyağını tencerede ısıtın. Soğanları ekleyip orta-kısık ateşte 30–40 dakika boyunca ara sıra karıştırarak altın kahverengi olana kadar karamelize edin.

Sarımsağı ekleyip 1 dakika kavurun. İsterseniz unu ilave edip 1–2 dakika daha pişirin.

Et suyunu ekleyin. Kekik, defne yaprağı, tuz ve karabiberi ilave edin.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika pişirin. Defne yaprağını çıkarın.

Çorbayı fırına dayanıklı kaselere paylaştırın. Üzerine kızarmış ekmek dilimini koyup bol peynir serpin.

Önceden ısıtılmış 220°C fırında veya ızgara ayarında peynir kızarıp eriyene kadar 5–8 dakika pişirin.

Püf Noktaları

Lezzetin sırrı soğanları acele etmeden karamelize etmektir.

Et suyu kullanmak daha yoğun bir aroma sağlar, ancak sebze suyu ile de hazırlanabilir.

Fırına dayanıklı kaseniz yoksa, ekmekleri ayrı kızartıp peynir eriterek servis sırasında çorbanın üzerine koyabilirsiniz. Afiyet olsun!