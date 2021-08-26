Ezogelin Çorbası Tarifi - Lokanta Usulü Ezogelin Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

Hem sofralarda hem de lokantalarda en çok tüketilen çorbaların başında gelir. Akşam yemeğinden önce sıcacık bir ezogelin çorbası şüphesiz midenize çok iyi gelecektir. Dakikalar içerisinde hazır hale getirebileceğiniz lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktaları için doğru yerdesiniz. En güzel, pratik ve kolay ezogelin çorbası nasıl yapılır sorusunun cevabını nefis yemek tarifleri konusunda bugün sizlere sunduk. Hazırsanız ezogelin çorbası tarifi yapımına başlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.08.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 13:48
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı bulgur
  • 2 kaşığından biraz daha az salça
  • 1 su bardağından az kırmızı mercimek
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 2 tatlı kaşığı pul biber
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
  • Tereyağı (tercihe bağlı)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet soğan

AŞÇININ NOTU

Ezogelin çorbasını pişirirken kıvamı damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Çorbanızın kıvamı yoğun olursa üzülmeyin. Sonradan kaynar su ekleyerek daha akıcı bir kıvamda olmasını sağlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Sofraların vazgeçilmezi, eşsiz lezzete sahip ezogelin çorbası yapımına çorba tenceresini hazırlayarak başlayabiliriz.
  • Tencerenizin içerisine yağı ve ufakça doğradığınız soğanlarınızı ekleyin. Ardından soğanları pembeleşinceye kadar iyice kavurun.
  • Sonrasında ise sırasıyla tuz, nane, pul biber, sarımsak malzemelerini de tencereye atın.
  • Pirinç, bulgur ve kırmızı mercimeğinizi de ekledikten sonra iki dakika boyunca iyice karıştırın.
  • 10 su bardağı suyu tencereye ilave edin.
  • Karıştırmaya devam edin. Kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kıvamının çok yoğun olması durumunda biraz daha kaynar su ekleyebilirsiniz.
  • Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30-35 dakika boyunca kısık ateşte pişmeye bırakınız. Ardından blenderden geçirip tercihinize göre üzerine tereyağı ekleyebilirsiniz. Bu son işlemi de uyguladıktan sonra tam kıvamında lokanta usulü mercimek çorbası tarifimiz başarıyla yapılmıştır. Şimdiden afiyet olsun

EZOGELİN ÇORBASININ SAĞLIĞA MUCİZEVİ FAYDALARI

Ezogelin çorbası sofralarımızdan eksik olmayan çorbalar arasında belki de ilk sırada yer almaktadır. Lezzeti güzel olduğu gibi bir şifa kaynağı olan ezogelin çorbasının sağlığa faydaları oldukça fazladır. Ezogelin çorbası faydaları şöyle;

Kalp krizi riskini azaltır.

Kansızlığa iyi gelir.

Emziren anneler için süt arttırıcı özelliğe sahiptir.

Kanda bulunan kolesterolü düşürür.

Şeker hastalığını önleyici özelliği vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve zihne güç verir.

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