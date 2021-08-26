Ezogelin Çorbası Tarifi - Lokanta Usulü Ezogelin Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

EZOGELİN ÇORBASININ SAĞLIĞA MUCİZEVİ FAYDALARI
Ezogelin çorbası sofralarımızdan eksik olmayan çorbalar arasında belki de ilk sırada yer almaktadır. Lezzeti güzel olduğu gibi bir şifa kaynağı olan ezogelin çorbasının sağlığa faydaları oldukça fazladır. Ezogelin çorbası faydaları şöyle;
Kalp krizi riskini azaltır.
Kansızlığa iyi gelir.
Emziren anneler için süt arttırıcı özelliğe sahiptir.
Kanda bulunan kolesterolü düşürür.
Şeker hastalığını önleyici özelliği vardır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve zihne güç verir.