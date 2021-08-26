Ezogelin Çorbası Tarifi - Lokanta Usulü Ezogelin Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

Sofraların vazgeçilmezi, eşsiz lezzete sahip ezogelin çorbası yapımına çorba tenceresini hazırlayarak başlayabiliriz.

Tencerenizin içerisine yağı ve ufakça doğradığınız soğanlarınızı ekleyin. Ardından soğanları pembeleşinceye kadar iyice kavurun.

Sonrasında ise sırasıyla tuz, nane, pul biber, sarımsak malzemelerini de tencereye atın.

Pirinç, bulgur ve kırmızı mercimeğinizi de ekledikten sonra iki dakika boyunca iyice karıştırın.

10 su bardağı suyu tencereye ilave edin.

Karıştırmaya devam edin. Kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kıvamının çok yoğun olması durumunda biraz daha kaynar su ekleyebilirsiniz.

Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30-35 dakika boyunca kısık ateşte pişmeye bırakınız. Ardından blenderden geçirip tercihinize göre üzerine tereyağı ekleyebilirsiniz. Bu son işlemi de uyguladıktan sonra tam kıvamında lokanta usulü mercimek çorbası tarifimiz başarıyla yapılmıştır. Şimdiden afiyet olsun

EZOGELİN ÇORBASININ SAĞLIĞA MUCİZEVİ FAYDALARI

Ezogelin çorbası sofralarımızdan eksik olmayan çorbalar arasında belki de ilk sırada yer almaktadır. Lezzeti güzel olduğu gibi bir şifa kaynağı olan ezogelin çorbasının sağlığa faydaları oldukça fazladır. Ezogelin çorbası faydaları şöyle;

Kalp krizi riskini azaltır.

Kansızlığa iyi gelir.

Emziren anneler için süt arttırıcı özelliğe sahiptir.

Kanda bulunan kolesterolü düşürür.

Şeker hastalığını önleyici özelliği vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve zihne güç verir.