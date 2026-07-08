Ferahlığıyla mest edecek! Ayran aşı çorbası tarifi

Türk mutfağının en sevilen soğuk çorbalarından biri olan ayran aşı, özellikle kavurucu yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak nefis bir lezzettir. İçerisindeki haşlanmış buğday ve nohut sayesinde oldukça doyurucu olan bu tarif, hafif ve serinletici bir öğün arayanlar için mükemmel bir alternatiftir. Hazırlaması son derece pratik olan bu şifa deposu çorbayla sofralarınızda serin bir esinti yaratabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:36

YAPILIŞI

Malzemeler

  • 1 su bardağı buğday (aşurelik)

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 2 su bardağı süzme yoğurt

  • 2 su bardağı normal yoğurt (Sadece normal yoğurt veya sadece süzme yoğurt da kullanabilirsiniz, yarı yarıya karıştırmak kıvamını güzelleştirir.)

  • 4 - 5 su bardağı soğuk su (Kıvamını nasıl sevdiğinize göre ayarlayabilirsiniz)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı kuru nane (veya ince kıyılmış taze nane)

  • İsteğe bağlı: İnce kıyılmış dereotu veya taze fesleğen

Hazırlanışı

  1. Buğdayları Haşlayın: Aşurelik buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp iyice yıkayın. Geniş bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve buğdaylar yumuşayana kadar haşlayın.

  2. Malzemeleri Soğutun: Haşlanan buğdayın suyunu süzün. İçine haşlanmış nohutları da ekleyerek bu karışımın tamamen soğumasını bekleyin. (Sıcakken yoğurda eklerseniz yoğurt kesilebilir).

  3. Yoğurdu Çırpın: Büyük bir karıştırma kabına süzme yoğurdu ve normal yoğurdu alın. İçine tuzu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel çırpıcı ile iyice çırpın.

  4. Su Ekleyin: Çırptığınız yoğurdun içine soğuk suyu azar azar ekleyerek koyu bir ayran kıvamı elde edin.

  5. Malzemeleri Birleştirin: Hazırladığınız ayranın içine tamamen soğumuş olan buğday ve nohut karışımını ekleyin.

  6. Yeşillikleri Katın: Kuru naneyi (veya taze naneyi) ekleyip nazikçe karıştırın.

  7. Dinlendirin: Çorbayı buzdolabına kaldırın ve en az 1-2 saat iyice soğuması için dinlendirin.

Püf Noktası: Çorbanızın kıvamı bekledikçe koyulaşabilir. Servis yapmadan hemen önce kıvamı size çok koyu gelirse, üzerine az miktarda soğuk su veya buz küpleri ekleyerek açabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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