Ferahlığıyla mest edecek! Ayran aşı çorbası tarifi

Malzemeler
1 su bardağı buğday (aşurelik)
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı süzme yoğurt
2 su bardağı normal yoğurt (Sadece normal yoğurt veya sadece süzme yoğurt da kullanabilirsiniz, yarı yarıya karıştırmak kıvamını güzelleştirir.)
4 - 5 su bardağı soğuk su (Kıvamını nasıl sevdiğinize göre ayarlayabilirsiniz)
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı kuru nane (veya ince kıyılmış taze nane)
İsteğe bağlı: İnce kıyılmış dereotu veya taze fesleğen
Buğdayları Haşlayın: Aşurelik buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp iyice yıkayın. Geniş bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve buğdaylar yumuşayana kadar haşlayın.
Malzemeleri Soğutun: Haşlanan buğdayın suyunu süzün. İçine haşlanmış nohutları da ekleyerek bu karışımın tamamen soğumasını bekleyin. (Sıcakken yoğurda eklerseniz yoğurt kesilebilir).
Yoğurdu Çırpın: Büyük bir karıştırma kabına süzme yoğurdu ve normal yoğurdu alın. İçine tuzu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel çırpıcı ile iyice çırpın.
Su Ekleyin: Çırptığınız yoğurdun içine soğuk suyu azar azar ekleyerek koyu bir ayran kıvamı elde edin.
Malzemeleri Birleştirin: Hazırladığınız ayranın içine tamamen soğumuş olan buğday ve nohut karışımını ekleyin.
Yeşillikleri Katın: Kuru naneyi (veya taze naneyi) ekleyip nazikçe karıştırın.
Dinlendirin: Çorbayı buzdolabına kaldırın ve en az 1-2 saat iyice soğuması için dinlendirin.
Püf Noktası: Çorbanızın kıvamı bekledikçe koyulaşabilir. Servis yapmadan hemen önce kıvamı size çok koyu gelirse, üzerine az miktarda soğuk su veya buz küpleri ekleyerek açabilirsiniz.
Afiyet olsun!