Ferahlığıyla mest edecek! Ayran aşı çorbası tarifi

Malzemeler

4 - 5 su bardağı soğuk su (Kıvamını nasıl sevdiğinize göre ayarlayabilirsiniz)

2 su bardağı normal yoğurt (Sadece normal yoğurt veya sadece süzme yoğurt da kullanabilirsiniz, yarı yarıya karıştırmak kıvamını güzelleştirir.)

Buğdayları Haşlayın: Aşurelik buğdayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp iyice yıkayın. Geniş bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve buğdaylar yumuşayana kadar haşlayın.

Malzemeleri Soğutun: Haşlanan buğdayın suyunu süzün. İçine haşlanmış nohutları da ekleyerek bu karışımın tamamen soğumasını bekleyin. (Sıcakken yoğurda eklerseniz yoğurt kesilebilir).

Yoğurdu Çırpın: Büyük bir karıştırma kabına süzme yoğurdu ve normal yoğurdu alın. İçine tuzu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel çırpıcı ile iyice çırpın.

Su Ekleyin: Çırptığınız yoğurdun içine soğuk suyu azar azar ekleyerek koyu bir ayran kıvamı elde edin.

Malzemeleri Birleştirin: Hazırladığınız ayranın içine tamamen soğumuş olan buğday ve nohut karışımını ekleyin.

Yeşillikleri Katın: Kuru naneyi (veya taze naneyi) ekleyip nazikçe karıştırın.