Harrira çorbası tarifi: Fas mutfağının lezzet dolu yemeği...
Hem doyurucu, hem besleyici, hem de tam bir bağışıklık bombası olan bu çorba, sofranıza bambaşka bir tat katacak. İçindeki baharatlarla adeta bir aromaterapi etkisi yaratan Harira, sadece Fas’ta değil, artık tüm dünyada sofraların gözdesi. Üstelik bu tarifle, lokanta kalitesinde bir lezzeti evde yakalamak mümkün!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:19Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 10:19
YAPILIŞI
🧂 MALZEMELER:
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 çay bardağı yeşil mercimek
250 gr kuşbaşı dana eti (ya da kıyma da kullanılabilir)
1 adet kuru soğan (doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 adet domates (rendelenmiş ya da 1 yemek kaşığı domates salçası)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı un
1 çay bardağı ince kesilmiş tel şehriye veya kırık spagetti
1 demet taze kişniş (doğranmış) – yoksa maydanoz da olur
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı zencefil
1 çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
8 su bardağı su veya et suyu
🔥 YAPILIŞI:
Tencereye yağı alın, soğanları ve eti ekleyin. Orta ateşte kavurun. Etler suyunu salıp çekene kadar pişirin. Sarımsağı da ekleyin, biraz daha kavurun.
Domates, salça, zerdeçal, zencefil, tarçın, karabiber ve tuzu ekleyin. 3–4 dakika kavurun.
Mercimek, nohut ve su/et suyunu ilave edin. Kaynamaya bırakın. Mercimek yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 25-30 dk).
Küçük bir kasede 1 yemek kaşığı unu az suyla çırpın, topaksız hale getirin. Çorbaya yavaşça ekleyin ve karıştırın. Çorbanın kıvamı biraz yoğunlaşacaktır.
Son olarak şehriye ve doğranmış taze kişnişi ekleyin. 10 dakika daha pişirin.
Çorba kıvam aldığında ocaktan alın. Limon dilimiyle servis edebilirsiniz.
📝 NOTLAR:
Et yerine sadece mercimek ve nohutla da yapabilirsiniz (vejetaryen versiyon).
Fas mutfağında kişniş çok önemlidir, ama bulamazsanız taze maydanoz da kullanılabilir.
Dilerseniz çorbaya birkaç damla limon suyu da ekleyebilirsiniz; lezzetini dengeler.