Her kaşığı şifa dolu: Tavuk suyu çorba tarifi

Havaların yavaş yavaş soğuması ile birlikte karşınıza bağışıklık güçlendirici bir çorba tarifi ile geldik. Her bir kaşığı şifa dolu olan bu tarifini sıcak olarak tüketmeniz önerilir. Enfes lezzeti ve faydaları saymakla bitmeyen tavuk suyu çorbasını deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 09.09.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 08:57

YAPILIŞI

Malzemeler:
Bir adet tavuk göğüsü
Bir adet tavuk budu
Bir adet kuru soğan
Bir tatlı kaşığı tuz
Altı su bardağı su
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı un
Bir çay bardağı tel şehriye
Yarım çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
İlk olarak tavuk göğsünü ve budu, iri doğranmış kuru soğan ve tuz ile beraber tencereye alın ve üzerine su ekleyip orta ateşte kaynatın.
Pişen tavukları servis tabağına alın ve soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayın ve tavukları didikleyin.
Çorbayı pişireceğiniz tencerenin içerisinde tereyağını eritin.
Unu ekleyip kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
Üzerine tavukları haşladığınız ve soğanları ayırdığınız tavuk suyunun, yavaş ve sürekli olarak karıştırarak ekleyin.
Ardından kapağını kapatıp kaynamaya bırakın
Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı tel şehriye, didiklediğiniz tavuk eti ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin.
Bu şekilde 10 dakika kaynatın.
Çorbanız hazır!

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