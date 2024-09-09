Her kaşığı şifa dolu: Tavuk suyu çorba tarifi

Bir adet tavuk göğüsü

Bir adet tavuk budu

Bir adet kuru soğan

Bir tatlı kaşığı tuz

Altı su bardağı su

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir yemek kaşığı un

Bir çay bardağı tel şehriye

Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

İlk olarak tavuk göğsünü ve budu, iri doğranmış kuru soğan ve tuz ile beraber tencereye alın ve üzerine su ekleyip orta ateşte kaynatın.

Pişen tavukları servis tabağına alın ve soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayın ve tavukları didikleyin.

Çorbayı pişireceğiniz tencerenin içerisinde tereyağını eritin.

Unu ekleyip kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.

Üzerine tavukları haşladığınız ve soğanları ayırdığınız tavuk suyunun, yavaş ve sürekli olarak karıştırarak ekleyin.

Ardından kapağını kapatıp kaynamaya bırakın

Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı tel şehriye, didiklediğiniz tavuk eti ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin.

Bu şekilde 10 dakika kaynatın.

Çorbanız hazır!