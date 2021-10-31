İşkembe çorbası tarifi: İşkembe çorbası nasıl yapılır?
İşkembe çorbası, dışarıda yemenin en riskli olduğu ve asla temizliğinden emin olamadığımız bir yemektir. Sakatat çok seveni bulunduğu kadar bir o kadar da sevmeyeni olan bir yemektir. İşkembe çorbası yapılışı ile göz korkutan bir çorbadır. İşkembe çorbası yapılışının her detayı ayrı bir püf nokta içerdiği için yaparken çok dikkat etmek gerekmektedir. İşkembe gibi sakatat ürünlerini evde yapmak aslında hem hijyen açısından daha iyidir hem de doya doya çorbanızın tadını çıkarabilirsiniz. İşte işkembe çorbası nasıl yapılır sorusunun detayları.
Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:53Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 15:53
15 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Zor
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
500 gram (yarım kilo) işkembe
4,5 litre su
Tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı un
3 adet yumurta sarısı
1 adet limon
Yarım su bardağı süt
Sos için;
1,5 çay bardağı sirke ya da limon
5 diş sarımsak
Üzeri için;
1,5 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
YAPILIŞI
Öncelikle çorbanızın yapımına işkembenizi küçük küçük doğrayarak başlayın.
Çorbanızı yapacağınız tencereye su, tuz ve doğradığınız işkembeleri alın ve kaynatmaya başlayın. Üzerinde sık sık kef birikecektir. Kefini bir kepçe ile kontrollü olarak sık sık alın.
Eğer işkembenizi normal tencerede yapacaksanız süre uzayabilir. Eğer ki düdüklü tencere kullanacaksınız 1 saat pişiriniz.
İşkembeniz piştiğinde ocağın altını kapatın ve sosunuzu hazırlamaya geçin.
Sosunuz için tereyağı eritin ve ununuzu da ekleyip renk alıncaya kadar kavurun. Ununuzun rengi değişince kaynayan işkembe suyundan 5 kepçe alıp, unun üzerine dökün ve çırpma teli ile hızlı hızlı karıştırın.
Sosunuz hazırlanınca işkembelerin üzerine ekleyin ve hepsi beraber 15 dakika pişirin.
Çorbanız sosu ile pişerken ayrı bir kapta yumurta sarısı, süt ve limon suyunu iyice çırpın.
Hazırladığınız diğer sosu da çorbanıza eklerken karıştırmaya devam edin ve kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.
Çorbanız kıvam alıp piştikten sonra üzeri için tereyağını bir tavada kızdırıp içine pul biber ekleyip çorbanızın üzerinde gezdirin.