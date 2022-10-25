Kelle paça çorbası tarifi: Hastalıklara şifa tam bir vitamin deposu olan bu lezzete bayılacaksınız!
Grip ve hastalıklara karşı kalkan olan bu çorba, magnezyum, potasyum açısından oldukça zengin. Faydaları saymakla bitmeyen kelle paça, kansere karşı korur, enerji verir, kasların güçlenmesini sağlar. Kış aylarında bu çorbayı içmeyi ihmal etmeyin!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:35Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 09:35
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
325 kcal
MALZEMELER
1 kilo kelle et
2 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı tepeleme un
4 yemek kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
Yarım limon suyu
1 yemek kaşığı tereyağ
1, 5 veya 2 litre su
YAPILIŞI
İlk olarak kelle paçayı iyice temizleyin. Sonra düdüklü tencerenin içerisine koyun ve üzerine su ekleyin. Güzelce etler yumuşayıp ayrılana kadar pişirin. Ardından haşladığınız etleri süzün ve başka bir kaba alın.
Sonra oda sıcaklığında bekleterek soğumaya bırakın. Haşladığınız suyu ise başka bir kabın içerisinde bekletin. Dilin zarını çıkarın ve kuşbaşı şeklinde, kelle ve paçayı da küçük küçük doğrayın. Ardından etleri haşlama suyunun içerisine geri koyun ve tekrar pişirin.
Kelle paça pişerken sosu hazırlayın.
1 tatlı kaşığı sirke, limon suyu, sıvı yağ, pul biber ve tuzu karıştırın. Sonra yemeğin içerisine ekleyin.