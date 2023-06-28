Keşkek tarifi: Hem lezzetli hem de doyurucu

Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan keşkek, oldukça uğraştırıcı olmasına karşın sonuçta ortaya çıkan tat muhteşemdir. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde ikram edilen bu nefis lezzeti bir defa yiyen bir daha vazgeçemez. İşte adım adım tüm yönleriyle keşkek tarifi...

Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:21
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Pişirme: 100 dakika Hazırlama 120 dakika

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 1 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı kırık buğday
  • 500 gram kemikli et (tavuk, dana veya kuzu eti tercih edebilirsiniz)
  • 1 büyük soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Sıcak su

YAPILIŞI

  1. Buğdayı ve kırık buğdayı bir gece önceden ayrı ayrı kapta ıslatın. İyice yıkayıp süzün.
  2. Kemikli eti düdüklü tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tuz ekleyin ve etler iyice pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Daha sonra etleri tencereden alın ve soğuması için bir kenara koyun.
  3. Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın. Tereyağını geniş bir tencereye alın ve eritin. Doğranmış soğanı ve sarımsakları tencereye ekleyin ve hafifçe kavurun.
  4. Yıkanıp süzülen buğdayları tencereye ilave edin. Buğdaylar tereyağı ile birlikte kavurun. Ardından kaynamış suyu ekleyin. Yaklaşık 1-2 parmak üzerini geçecek kadar su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.
  5. Buğdaylar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Arada karıştırarak suyunu kontrol edin ve eğer gerekiyorsa sıcak su ekleyin. Buğdaylar iyice pişip, et suyunu çekene kadar yaklaşık 1.5-2 saat pişirin.
  6. Soğuyan etleri kemiklerinden ayırın ve iri parçalar halinde doğrayın. Bu etleri pişen buğdayın içine ekleyin. Karabiberi ve tuzunu ayarlayın. Etlerle birlikte keşkeği yaklaşık 10-15 dakika daha pişirin.
  7. Keşkek, kıvamını bulduğunda ocaktan alın ve servis yapın. Üzerine isteğe bağlı olarak tereyağında kızdırılmış nane ve pul biberle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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