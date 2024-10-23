Kırmızı mercimek çorbası: Bir kaşığı adeta şifa kaynağı

Kış mevsiminin olmazsa olmazı mercimek çorbası tarifi ile karşınızdayız. Bir kaşığı adeta şifa olan bu çorba tarifinin içerisindeki malzemeler sayesinde bağışık sisteminiz desteklenecek ve kış mevsimi hastalıklarından korunacaksınız. Tarifte verilen ölçüler 6 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 23.10.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:01

YAPILIŞI

Malzemeler:
1,5 su bardağı kırmızı mercimek
Bir yemek kaşığı tereyağı
Dört yemek kaşığı zeytinyağı
İki tatlı kaşığı un
Bir adet kuru soğan
Bir adet defne yaprağı
İki çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı tane karabiber
İki litre sıcak tavuk suyu
İki tatlı kaşığı soğuk tereyağı
Yapılışı:
İlk olarak mercimekleri soğuk suyun içerisinde ovalayarak yıkayın. (Bu işlem esnasında mercimekleri kırmamaya özen gösterin.) Mercimekleri yıkadıktan sonra süzgeçten geçirin.
Derin bir tencerenin içerisine tereyağı ve zeytinyağını koyarak üzerine un ilave edin ve kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.
Tencerenin içerisine süzülmüş mercimekleri ekleyip yüksek ateşte mercimekler ısınana kadar kavurun.
Soğanın kabuğunu soyun ve bütün olacak şekilde tencereye koyup baharatları da üzerine ekleyin.
Ardından sıcak tavuk suyunu dökün.
Çorba kaynamaya başladığında kapağını kapatıp altını kısın.
Mercimekler yumuşak bir kıvam alınca soğanı çıkarın ve çorbayı süzgeçten geçirin.
Süzülen çorbayı tekrar tencerenin içerisine alın ve soğuk tereyağını koyup kısık ateşte bir taşım kaynatın.
Süzme mercimek çorbanız hazır!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA