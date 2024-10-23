Kırmızı mercimek çorbası: Bir kaşığı adeta şifa kaynağı

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

Bir yemek kaşığı tereyağı

Dört yemek kaşığı zeytinyağı

İki tatlı kaşığı un

Bir adet kuru soğan

Bir adet defne yaprağı

İki çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı tane karabiber

İki litre sıcak tavuk suyu

İki tatlı kaşığı soğuk tereyağı

Yapılışı:

İlk olarak mercimekleri soğuk suyun içerisinde ovalayarak yıkayın. (Bu işlem esnasında mercimekleri kırmamaya özen gösterin.) Mercimekleri yıkadıktan sonra süzgeçten geçirin.

Derin bir tencerenin içerisine tereyağı ve zeytinyağını koyarak üzerine un ilave edin ve kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.

Tencerenin içerisine süzülmüş mercimekleri ekleyip yüksek ateşte mercimekler ısınana kadar kavurun.

Soğanın kabuğunu soyun ve bütün olacak şekilde tencereye koyup baharatları da üzerine ekleyin.

Ardından sıcak tavuk suyunu dökün.

Çorba kaynamaya başladığında kapağını kapatıp altını kısın.

Mercimekler yumuşak bir kıvam alınca soğanı çıkarın ve çorbayı süzgeçten geçirin.

Süzülen çorbayı tekrar tencerenin içerisine alın ve soğuk tereyağını koyup kısık ateşte bir taşım kaynatın.

Süzme mercimek çorbanız hazır!