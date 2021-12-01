Köylü çorbası nasıl yapılır? Köylü çorbası tarifi

Bekledikçe kıvamı koyulaşan ve lezzet alan bir tarif olan köylü çorbası ile karşınızdayız. Özellikle kış aylarında her öğün tüketilebilecek, hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif olan köylü çorbasını hazırlamak da bir hayli kolay. Kolay ulaşılabilir malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanan köylü çorbası nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve köylü çorbası tarifini sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:16
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 2 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı erişte
  • 2 adet kuru soğan
  • 185 gr margarin
  • 4 diş sarımsak
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 çorba kaşığı kuru nane
  • Yarım fincan sirke
  • Kırmızı pul biber
  • Karabiber
  • Tuz

YAPILIŞI

  • Yeşil mercimeği ayıkladıktan sonra üzerine çıkacak kadar suyla haşlayın.
  • İnce kıyılmış soğanları yarım paket yağda pembeleştirin.
  • Sonra domates ve salçayı ekleyip kavurun.
  • Haşlanan mercimeğin suyunu süzüp tencereye ekliyelim.
  • 1.5 lt su ile mercimekleri pişinceye kadar kaynatalım.
  • Erişteyi, dövülmüş sarımsak ve sirkeyi de katalım.
  • Erişteler pişip çorba koyulaştıktan sonra kırmızı pul biber ve naneyi erittiğimiz yağın içinde kızdırıp çorbaya ilave edelim.
  • 1-2 dk kaynattıktan sonra sıcak servis yapın..

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