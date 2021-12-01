Köylü çorbası nasıl yapılır? Köylü çorbası tarifi

Bekledikçe kıvamı koyulaşan ve lezzet alan bir tarif olan köylü çorbası ile karşınızdayız. Özellikle kış aylarında her öğün tüketilebilecek, hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif olan köylü çorbasını hazırlamak da bir hayli kolay. Kolay ulaşılabilir malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanan köylü çorbası nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve köylü çorbası tarifini sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:16Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:16
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
2 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı erişte
2 adet kuru soğan
185 gr margarin
4 diş sarımsak
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı kuru nane
Yarım fincan sirke
Kırmızı pul biber
Karabiber
Tuz
YAPILIŞI
Yeşil mercimeği ayıkladıktan sonra üzerine çıkacak kadar suyla haşlayın.
İnce kıyılmış soğanları yarım paket yağda pembeleştirin.