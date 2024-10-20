Kremalı kabak çorbası: En pratik hali ile sofralarınızda...

Faydaları saymakla bitmeyen kabağın içerisinde krema olan çorba hali ile karşınızdayız. Akşam yemeklerinin başlangıcı için farklı lezzetler arıyorsanız bu tarif tam da size göre. Tarifte verilen ölçüler 4 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 20.10.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 08:36

YAPILIŞI

Malzemeler:
İki adet orta boy kabak
Bir adet küçük boy soğan
Yarım krema
Üç yemek kaşığı zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Dört su bardağı su
Yapılışı:
İlk olarak kabakların kabuklarını soyup güzel bir şekilde rendeleyin.
Ardından soğanları yemeklik şeklinde doğrayın.
Derin ve geniş bir tencere içerisine yağı alın ve kızdırın. Üzerine soğanları da ilave edip kavurmaya başlayın.
Soğanlar pembeleştikten sonra rendelemiş olduğunuz kabakları da ilave edip üzerine tuz ve karabiberi ekleyin ve yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurun.
Dört su bardağı suyu ilave edin ve altı kısık ve kapağı kapalı olacak şekilde yaklaşık 20 dakika pişirin.
Çorbayı blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Çorbayı karıştırırken içerisine yarım paket kremayı ekleyin ve 3-4 dakika daha pişirin.
Kremalı kabak çorbanız hazır!

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