Kremalı kabak çorbası: En pratik hali ile sofralarınızda...

İki adet orta boy kabak

Bir adet küçük boy soğan

Yarım krema

Üç yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Dört su bardağı su

Yapılışı:

İlk olarak kabakların kabuklarını soyup güzel bir şekilde rendeleyin.

Ardından soğanları yemeklik şeklinde doğrayın.

Derin ve geniş bir tencere içerisine yağı alın ve kızdırın. Üzerine soğanları da ilave edip kavurmaya başlayın.

Soğanlar pembeleştikten sonra rendelemiş olduğunuz kabakları da ilave edip üzerine tuz ve karabiberi ekleyin ve yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurun.

Dört su bardağı suyu ilave edin ve altı kısık ve kapağı kapalı olacak şekilde yaklaşık 20 dakika pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Çorbayı karıştırırken içerisine yarım paket kremayı ekleyin ve 3-4 dakika daha pişirin.

Kremalı kabak çorbanız hazır!