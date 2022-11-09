Kremalı kabak çorbası tarifi: Adeta vitamin deposu! Sadece bir kasesi tok tutmaya yetecek...

Kabak, vitaminler açısından çok zengin bir sebzedir. İçerdiği lifler sayesinde kolesterolü düşürmede etkilidir. İşte bu çorba vitamin ve liflerle dolu! Hem yapımı hem de doyuruculuğuyla bu lezzete bayılacaksınız. Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 09.11.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 09:04
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 43 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yeşil kabak
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 su bardağı süt
  • 4 su bardağı su
  • Bir tutam dereotu
  • Tuz, pul biber, karabiber, nane

YAPILIŞI

  1. İlk olarak tereyağı ve sıvı yağı tencereye koyup eritin.
  2. Ardından unu ilave edin ve birkaç dakika kadar kavurun.
  3. Bir taraftan çırpma teliyle hızlıca çırpıp diğer taraftan sütü ilave edin. Sonra suyunu ilave edin ve kaynatın.
  4. Kaynamaya başlayınca, kabakları ekleyin. Blenderdan geçirip, tuzunu, dereotunu ve baharatları ilave edin.
  5. Kıvamı koyu olursa, suyla ayarlayıp pişirin.
  6. Son olarak üzerine tereyağı kızdırıp dökebilirsiniz! Herkese afiyet olsun.

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