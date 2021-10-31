Kremalı mantar çorbası tarifi: Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır?

Zorluğundan çekinerek yapmayı ertelediğiniz kremalı mantar çorbası tarifinin aslında ne kadar da kolay olduğunu görünce şaşıracaksınız. Kremalı mantar çorbası tarifi çoğu çorba tarifi gibi aslında oldukça basittir. Bu çorba, besleyiciliği ve lezzetiyle mantarlı tarifleri sevenlerin favorisi olacak. İşte, kremalı mantar çorbası nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve kremalı mantar çorbası malzemeleri.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:10
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 350 gram taze mantar
  • 1 adet soğan
  • Yarım paket sıvı krema
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 6 su bardağı sıcak su
  • 3 yemek kaşığı un
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber

AŞÇININ NOTU

Eğer krema lezzetini seviyorsanız yarım paket sıvı kremadan biraz daha fazla kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Çorbanızı yapmaya öncelikle mantarlarınızı doğrayarak başlayın. Mantarlarınızı büyük büyük ama ince olacak şekilde doğrayın.
  • Soğanlarınızı yemeklik olarak küçük küçük doğrayın. Öncelikle yarım çay bardağı sıvıyağınızda soğanlarınızı pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Kavrulan soğanlarınızın üzerine mantarları da ekleyip beraber kavurun.
  • Mantarlarınız öncelikle suyunu salıp sonra suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Burada orta ateşte arada karıştırarak kavurmaya devam etmelisiniz.
  • Kavrulan mantarlarınızın üzerine 6 su bardağı sıcak suyunuzu ekleyin ve pişirmeye bırakın.
  • Çorbanızı kaynamaya bıraktığınızda kremasını hazırlayın.
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtıp, üzerine 3 yemek kaşığı unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Hazırladığınız unlu karışıma çorbanızın suyundan alıp ekleyin ve iyice karıştırdıktan sonra çorbanıza ilave edin.
  • Çorbanıza unlu karışımı ekledikten sonra karıştırarak kaynayana kadar bekleyin.
  • Kaynamaya başlayan çorbanızı 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra içine kremanızı ekleyiniz ve iyice karıştırınız.
  • Kremayı ekledikten sonra tekrar kaynatın ve ocaktan alın.
  • Sıcak halde servis edebilirsiniz.

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