Kremalı mantar çorbası tarifi: Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır?
Zorluğundan çekinerek yapmayı ertelediğiniz kremalı mantar çorbası tarifinin aslında ne kadar da kolay olduğunu görünce şaşıracaksınız. Kremalı mantar çorbası tarifi çoğu çorba tarifi gibi aslında oldukça basittir. Bu çorba, besleyiciliği ve lezzetiyle mantarlı tarifleri sevenlerin favorisi olacak. İşte, kremalı mantar çorbası nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve kremalı mantar çorbası malzemeleri.
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:10Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:10
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
350 gram taze mantar
1 adet soğan
Yarım paket sıvı krema
Yarım çay bardağı sıvı yağ
6 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı un
5 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
AŞÇININ NOTU
Eğer krema lezzetini seviyorsanız yarım paket sıvı kremadan biraz daha fazla kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Çorbanızı yapmaya öncelikle mantarlarınızı doğrayarak başlayın. Mantarlarınızı büyük büyük ama ince olacak şekilde doğrayın.
Soğanlarınızı yemeklik olarak küçük küçük doğrayın. Öncelikle yarım çay bardağı sıvıyağınızda soğanlarınızı pembeleşinceye kadar kavurun.
Kavrulan soğanlarınızın üzerine mantarları da ekleyip beraber kavurun.
Mantarlarınız öncelikle suyunu salıp sonra suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Burada orta ateşte arada karıştırarak kavurmaya devam etmelisiniz.
Kavrulan mantarlarınızın üzerine 6 su bardağı sıcak suyunuzu ekleyin ve pişirmeye bırakın.