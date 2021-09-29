Kremalı mantar çorbası tarifi: Sütlü ve kremalı mantar çorbası nasıl yapılır?

• Eğer krema yerine süt kullanmak isterseniz ve sütlü mantar çorbası yemek isterseniz, malzemelerde bulunan 3,5 su bardağı su ve krema yerine, 2 su bardağı süt ve 2 su bardağı su da kullanabilirsiniz. Eğer süt kullanacaksanız, sütü tencereye yavaş yavaş ekleyiniz. Yoksa süt kesilebilmektedir. • Eğer çorbanıza lezzet katmak isterseniz ve ağır olacağını düşünmüyorsanız mantarlı çorbalara tavuk suyu da ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

1. Mantarlarımızı yıkamak yerine, üzerlerini nemli bir bez aracılığıyla temizliyoruz. Mantarları ufak parçalara ayırdıktan ya da ince dilimler halinde kestikten sonra, kuru soğanı da küçük küpler halinde kesiyoruz.



2. Sıvıyağ ve tereyağımızı bir tencerede kızdırıyor, soğanımızı kavuruyoruz.



3. Sonrasında ise mantarlarımızı ekliyor ve mantarlar suyunu çekene kadar kızgın yağda kavuruyoruz.



4. Unu ekliyor ve birkaç dakika da bu şekilde kavuruyoruz.



5. Sıra kremada. Kremamızı ekledikten sonra orta ateşte kaynamaya başlayana kadar kremamızı karıştırarak pişiriyoruz.



6. 3,5 su bardağı sıcak su ekleyip ocağın altını kısıyor ve 10 dakika boyunca çorbamızı kaynatıyoruz.



7. 10 dakika kaynatmanın ardından, çorbamızı ocaktan almadan hemen önce tuz, karabiber ve maydanozumuzu ekleyip birkaç dakika daha kaynatıyoruz.



8. Artık çorbamız hazır. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra çorbamızı servis edebiliriz. Afiyet olsun!