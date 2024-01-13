Locro tarifi: Güney Amerika'dan şifa dolu bir lezzet!
Sıcak servis edilen bu çorba, özellikle Şili, Arjantin veya Ekvador gibi ülkelerde özel günlerde servis ediliyor. Oldukça sevilen bu tarif, birçok farklı malzemeyi bir araya getiriyor. Farklı bir tat arayanlar için en iyi alternatiflerden biri olan bu tarifi menülerinize ekleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 13.01.2024 09:17Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 09:17
2-4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Porsiyon :
600 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı beyaz dev bezelye (veya kuru fasulye)
2 su bardağı mısır (taze veya dondurulmuş)
1 büyük soğan, doğranmış
2 diş sarımsak, doğranmış
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
2 patates, doğranmış
1 tatlı kaşığı kimyon
Tuz ve karabiber
4 su bardağı tavuk suyu veya sebze suyu
1 su bardağı süt
1 su bardağı taze beyaz peynir, rendelenmiş (isteğe bağlı)
Taze doğranmış kişniş veya yeşillik (servis için)
YAPILIŞI
Bezelye veya fasulyeleri bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün iyice yıkayın.
Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
Kırmızı biberi ve kimyonu ekleyip karıştırın. Ardından doğranmış patatesleri, mısırları ve bezelyeleri ekleyin.
Tavuk suyu veya sebze suyunu ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Kaynamaya bırakın, sonra ateşi kısın ve karışım yumuşayana kadar pişirin.
Locro piştikten sonra sütü ekleyin ve karıştırın. İsteğe bağlı olarak beyaz peynir ekleyebilirsiniz.
Servis yapmadan önce taze doğranmış kişniş veya yeşillik ile süsleyin.