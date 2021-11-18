Lokanta Usulü Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi: Lokanta Usulü Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?
Hepimiz illa ki bir şekilde bu harika ve pürüzsüz çorbadan içmişizdir. Lezzeti ile herkesi büyüleyeceğiniz bu çorbanın yapılışı çok kolay. Aslında çorba olarak hepimizin farklı damak tatları olsa da herhalde bu lezzette hepimiz hem fikirizdir. Dumanı üzerinde sıcacık bir mercimek çorbası hem midemize iyi gelecektir hem de güzel yapılan bir çorbanın tadına doyum olmaz. Peki, lokanta usulü kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte lokanta usulü kırmızı mercimek çorbası tarifi...
Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:23Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 13:23
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
7 su bardağı su
Tuz, kimyon, karabiber
AŞÇININ NOTU
Lokanta usulü kırmızı mercimek çorbası malzemeleri içinde et suyu ya da tavuk suyu bulunmamaktadır. Ama isterseniz damak zevkinize göre 7 bardak su ölçüsünün yarısında et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Çorbanızın yapılışı için öncelikle soğanı küçük küçük doğrayın ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ile tencereye alın.
Tuzunu da eklediğiniz soğanlarınızı orta ateşte yavaş yavaş kavurun.
Soğanınız kavrulurken kırmızı mercimeğinizi sudan geçirin ve yıkayın. Sarımsakları da küçük küçük doğrayıp, kırmızı mercimekler ile beraber soğanın üzerine ekleyin ve hepsini 5 dakika boyunca beraber kavurun.
Tencerenize suyunuzu da ekledikten sonra mercimekleriniz iyice açılıp yumuşayana kadar pişirmeye bırakın.
Çorbanızı pişirmeye bırakın ve unlu terbiyesini hazırlayın. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavaya alın ve eriyince üzerine unu ekleyip köpük köpük olana kadar kavurun.
Unun kokusu çıkıp iyice kavrulduktan sonra çorbanıza ekleyin ve iyice karıştırın.
Çorbanız kaynamaya başladıktan sonra pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin.
Blenderdan geçirdiğiniz çorbanıza baharatlarını da ekledikten sonra bir iki taşım daha kaynatıp altını kapatın.
İstediğiniz gibi süsleyip sıcak servis edebilirsiniz.