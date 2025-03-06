Mercimek çorbası tarifi: En lezzetli başlangıç...

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, her kaşıkta şifa sunan mercimek çorbasını hepimiz severiz. Ama restoranlardaki o pürüzsüz kıvamı ve mükemmel lezzeti bir türlü yakalayamıyor musunuz? İşte mutfak sırlarını açığa çıkaran, en lezzetli ve tam kıvamında mercimek çorbası tarifi! Bu yöntemle yaptığınızda herkes size "Bu çorbanın sırrı ne?" diye soracak!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:15Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:15
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet patates (isteğe bağlı)
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, kıvam için)
6 su bardağı su veya tavuk suyu
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı, mideyi rahatlatır)
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Üzeri İçin:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pul biber veya nane
Yapılışı:
Soğanı, havucu ve patatesi küçük doğrayın.
Tencereye tereyağını veya zeytinyağını ekleyin, soğanı pembeleşene kadar kavurun.
Un kullanacaksanız, ekleyip hafifçe kavurun.
Doğradığınız havuç, patates ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika soteleyin.
Yıkanmış mercimeği ekleyin, üzerine su veya tavuk suyunu ilave edin.
Tuz, karabiber ve kimyon ekleyip kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra altını kısıp yaklaşık 20-25 dakika sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
Çorbanızı pürüzsüz hale getirmek için blenderdan geçirin.
Küçük bir tavada tereyağını eritip pul biber veya nane ekleyin, çorbanın üzerine gezdirin.