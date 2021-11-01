Sebze Çorbası Tarifi: Sebze Çorbası Nasıl Yapılır?
Hem bir vitamin deposu hem de lezzeti ile büyüleyecek bir çorba tarifi ile karşınızdayız. Tabii içine konulan sebzeler her tarifte değişse de belirli tariflerde kullanılan belirli sebzelerle olan bir tarif vereceğiz size. Sebze çorbası yapılışı, aslında evimizde bulunan sebzelerden oluşturacağımız bir vitamin deposu olacaktır. Damak zevki olarak kişiden kişiye değişiklik gösterse de istersek pürüzsüz bir çorba yapacağımız istersek de taneli olarak bırakacağımız bir çorba. Sebze çorbası besleyiciliği ve vitamin deposu olması ile de ek gıdaya geçtiğiniz çocuklarınızda da gönül rahatlığı ile verebileceğiniz bir çorbadır.
Giriş Tarihi: 01.11.2021 09:06Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 09:06
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 adet patates
1 adet havuç
1 adet biber (tercihen kırmızıbiber – kapya)
1 adet kabak
1 çay bardağı haşlanmış mısır
2 yemek kaşığı margarin
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
3 su bardağı sıcak su
İstenilen baharatlar
2-3 tutam dereotu
AŞÇININ NOTU
Sebze çorbanızı üzerine ince kıyılmış maydanoz ile servis edebilirsiniz. İsterseniz yanında limon ile de servis etmeniz mümkün. Limon, sebze çorbasının tadını hafifletecektir.
YAPILIŞI
Çorbanızın yapımının detaylarına geçelim. Öncelikle tüm sebzelerinizi iyice yıkayıp soyun.
Soyduğunuz sebzelerinizi çok küçük küpler halinde doğrayın.
Çorbanızı yapacağınız tencerenizin içine margarin ve sıvı yağı koyun ve ısıtın. Isınan yağın üzerine küp küp doğradığınız havuçları ekleyin ve kavurun. Şimdi çorbanızın bu aşamasına her sebzeyi teker teker kavuracaksınız.
Havuçlarınızı kavurduktan sonra üzerine minik doğranmış patatesleri de ekleyip kavurmaya devam edin.
Patatesleriniz de kavrulduktan sonra sırasıyla kabaklarınızı da kavurun ve en son olarak da kapya biberi koyup tüm sebzeleri hep beraber 1 dakika kavurun.
Tüm sebzeleriniz kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı un da ekleyin ve unun da kokusu hafif çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Ununuzu da kavurduktan sonra 3 su bardağı sıcak suyu ve haşlanmış mısıra da çorbanıza ekleyin ve pişmeye bırakın.
Kaynayan ve pişmeye başlayan çorbanızın üzerine 1 su bardağı sütü de ekleyip tekrar kaynatın.
Kaynamaya başlayan çorbanızın altını kısıp karıştırın ve ince ince doğradığınız dereotunu çorbanıza ekleyip bir taşım daha kaynatıp çorbanızın altını kapatın.
Bu aşamada eğer çorbanızın kıvamını koyu bulursanız, kıvamı açmak için süt veya su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.